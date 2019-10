Polícia Civil prende em flagrante por estupro e furto em Canindé de São Francisco

02/10/19 - 10:24:13

O acusado invadiu a residência e após tentativa de estupro furtou R$ 100,00 da vítima

Policiais civis do município de Canindé do São Francisco prenderam em flagrante Gean de Jesus Silva, 20 anos, pela prática de furto e estupro. Ele teria invadido uma residência e praticado os crimes.

Segundo o delegado Fábio Santana, o criminoso destelhou e invadiu um imóvel no assentamento Monte Santo, na cidade de Canindé de São Francisco. Em posse de uma faca, Gean se dirigiu até o quarto da vítima, onde começou a acariciá-la, o que a fez acordar.

Nesse momento, a vítima pediu para que ele parasse e não fizesse mais nada, pois não iria contar a ninguém. Após esse diálogo, Gean de Jesus Silva foi embora da residência e, na saída, levou o carro da vítima e furtou a quantia de R$100.

A vítima entrou em contato com a polícia e passou as características do criminoso. A equipe de policiais diligenciou a ocorrência localizando o acusado no assentamento Monte Santo II. Gean foi preso em flagrante pelos delitos de furto e estupro.