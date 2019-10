PROFESSORES DAS REDES ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARALISAM NESTA 4ª E QUINTA

02/10/19 - 06:50:21

Os professores e professoras das escolas municipais e estaduais decidiram, em assembleia unificada paralisar as atividades nesta quarta (02) e quinta-feira (03).

Na agenda de luta estão marcados atos em frente a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (dia 02) às 8h e no Palácio de Despachos (dia 03) às 14h.

Os professores e professoras sergipanos se engajam na luta nacional contra os cortes na Educação promovidos pelo governo federal, e a reforma da previdência.

No caso do magistério da rede estadual a luta também é em defesa do reajuste do piso na carreira e na denúncia de que a crise financeira alardeada pelo governo estadual é fake. Por isso, os atos “A Crise em Sergipe é Fake” que tem percorrido municípios de norte a sul do estado também serão realizados nas feiras livres de Aracaju.

Com informações e foto do Sintese