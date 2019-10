SAMUEL VISITA SENADORA MARIA DO CARMO E PEDE APOIO PARA SUA PRÉ-CANDIDATURA

02/10/19 - 10:49:18

O deputado estadual capitão Samuel Barreto (PSL) viajou nesta terça-feira (01) para Brasília e na manhã desta quarta-feira (02) esteve reunido com a senadora Maria do Carmo Alves (DEM).

Em Brasília, Samuel Barreto se reuniu com a senadora Maria do Carmo e aproveitou para pedir apoio ao Batalhão da Restauração, instalado em São Cristóvão e que presta serviços no sentido de recuperar pessoas com dependência química.

O parlamentar explicou à senadora que o Batalhão da Restauração é uma entidade que precisa de apoio para a sua manutenção e segundo Samuel, Maria do Carmo se comprometeu em apoiar o projeto social, que já mostra resultados positivos.

Ainda sobre a reunião com a senadora, deputado Samuel disse que “além de pedir apoio ao nosso projeto social, tratamos também do apoio do DEM e da senadora, a nossa pré-candidatura a prefeito de São Cristóvão”, afirmou o deputado.

O deputado já declarou a sua intenção em disputar a prefeitura de São Cristóvão nas eleições de 2020. Capitão Samuel explica que “amigos e aliados tem me procurado, pedindo para que eu seja candidato em São Cristóvão. Por esse motivo, pretendo colocar meu nome à disposição”.

Munir Darrage