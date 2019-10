Segurança para romeiros na Rota do Sertão preocupa Talysson de Valmir

02/10/19 - 05:42:25

Tendo em vista o gigantesco número de romeiros esperado para o próximo dia 12, para mais uma peregrinação em direção à cidade de Nossa Senhora Aparecida, o deputado Talysson de Valmir, PL, apresentou indicação em que pede ao governador Belivaldo Chagas e ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER-SE) que realize, com urgência, a roçagem do acostamento da rodovia estadual SE-175, “Rota do Sertão, no trecho que vai de Ribeirópolis até Nossa Senhora da Glória.

O pedido é fundamentado na necessidade de oferecer segurança aos romeiros que seguirem a pé até o município de Nossa Senhora Aparecida, bem como tantos outros que seguirão em veículos de passeio, ônibus, vans e motos. “O mato está alto por todo o acostamento da via. Todos os anos milhares de romeiros se deslocam ao município de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida, e este ano não será diferente. É preciso agir rapidamente para retirar o mato que tomou conta do acostamento. Precisamos garantir aos romeiros um trajeto seguro”, disse o parlamentar.

Talysson lembra que as rodovias sergipanas cumprem um fundamental papel no desenvolvimento socioeconômico do Estado, na medida em que viabilizam uma maior circulação de pessoas e fluxo de mercadorias entre os municípios e regiões. “Em especial, o trecho da SE-175, entre Ribeirópolis e Glória, durante todo o mês de outubro, recebe um grande número de pessoas em direção a Aparecida, local de grandes peregrinações religiosas”, observa o parlamentar.

