Sem olhar para o retrovisor

02/10/19 - 00:01:27

O Democratas quer entrar firme em Sergipe, sem olhar para o retrovisor. Quer avançar na concepção de um partido moderno, sem qualquer ranço de um período em que era uma legenda que sobrou da ditadura. O fato de não querer relembrar o passado, não quer dizer que tenha vergonha dele. Os seus filiados e os que estão com chamego para assinar ficha de entrada, até se orgulham do que lideranças da sigla fizeram por Sergipe. Mas não desejam mais ser estigmatizado por um período de exceção que a legenda não se acha culpada.

Segundo admitiu ontem um político prestes a filiar-se à legenda, “o DEM foi esmagado em Sergipe por partidos como PT, PMDB, PSB e outros que tinham digitais de esquerda, mas agora o Democratas vem com uma linha programática fiel ao liberalismo, renovado e vai brigar pelo espaço que sempre obteve no Estado, mas sem se render a discursos hipócritas”. Em outras palavras, o partido vai mostrar a sua face de centro-direita, sem aceitar a pecha de radical, porque abrirá as portas para qualquer tendência que pretenda filiar-se ou aliar-se ao DEM.

Não há nenhuma pretensão de jactar-se da prática de política nova, ou moderna, ou diferente da que outras legendas fazem. Pretende apenas mudar o estilo e defender um modelo que reorganize o Brasil, tumultuado pela crise de posições ideológicas, que não resolve problemas graves que afetam o País em sua estrutura e direção. Um detalhe que chama a atenção, anunciada por um membro do partido: “o DEM não terá manda-chuva e será democrático mesmo pela sua essência. Nada será imposto”.

O partido tende a apoiar o governador Belivaldo Chagas (PSD) sem nenhum problema e pretende disputar a Prefeitura de Aracaju e de vários outros municípios do interior, para retomar o protagonismo político em Sergipe, com outras características, buscando interesses e necessidades do povo. Não serão “os fantasmas que retornam”, como disse um integrante dos que pregam uma nova política, mas a chamada “volta dos que não foram”, reanimados pela extrema vontade de mudança.

Como será visto e aceito pelo povo parece uma incógnita, mas cabe aos novos integrantes por o rosto de fora e mostrar a que vieram. Para adquirir credibilidade absoluta há necessidade de “sair definitivamente do armário”.

Defesa está animada

A defesa do governador Belivaldo Chagas (PSD) está esperançosa em que seja anulada a sessão que cassou a chapa eleita em 2018 que o elegeu ao lado de Eliane Aquino.

*** Um advogado elogiou a postura do relator, desembargador Diógenes Barreto, no motivo que cassou a chapa, ao interpretar uma assinatura de ordem de serviço, como poder político.

*** – Com certeza, o desembargador concluirá que o seu colega José dos Anjos teria que se julgar incompetente ao atuar em processo do qual o filho integra o escritório que solicitou a cassação.

Reforçar defesa

Um jurista importante do Estado diz que “a anulação do julgamento, em tese, beneficiará o governador”.

*** – Ele ganhará mais tempo e poderá, com a mudança do presidente do TRE, trabalhar melhor sua defesa, inclusive com novo patrono para a sustentação oral, disse.

*** – Todavia, o acolhimento da suspeição poderá melindrar o Judiciário, o que não deveria ocorrer. A meu sentir ele precisa ganhar tempo e reforçar sua defesa, sugeriu.

João está confiante

O presidente regional do PT, deputado federal João Daniel, se mostra confiante de que o TRE-SE possa rever o julgamento que cassou a chapa Belivaldo/Eliane, nas eleições de 2018.

*** João Daniel diz acreditar na Justiça, que fará uma apreciação justa do pedido de anulação da cassação, tendo em vista a presença do desembargador João dos Anjos, pai do advogado que integra o escritório que entrou com ação contra Belivaldo.

Defende Lula

O deputado João Daniel também estar confiante de que ainda esta semana seja dada alguma decisão do Supremo, que anule o processo que condenou o ex-presidente Lula e ele deixe o presídio como inocente.

*** Daniel diz que Lula tem toda a razão na anulação do seu processo e deixar presídio sem amarras e contaminado por interesses políticos.

Enviado de Mourão

Chega à informação de que está hospedado em hotel da orla um enviado do vice-presidente, general Mourão (PRTB), para filiar lideranças políticas em seu partido.

*** Segundo a fonte, o presidente do PRTB em Sergipe é José Luís e teria convidado algumas pessoas para conversar com o enviado de Mourão.

Todos enforcados

O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que fizeram uma armadilha ao povo brasileiro. “Venderam uma guinada na economia que não vai vir”, disse.

*** Segundo Rogério, “hoje estamos na forca! Com esta reforma em pouco tempo estaremos todos enforcados”.

Zé Franco é pré-candidato

José Franco é pré-candidato a prefeito de Socorro e não há como recuar. Diz que a opinião pública o favorece e o impulsiona a isso, o que lhe dá certeza que precisa ir à frente.

*** Franco não disputará pelo PSDB, tende a filiar-se ao DEM e conversa muito com o presidente regional do partido, José Carlos Machado, de quem se considera “muito amigo”. Mas não descarta o PSD.

Está com Belivaldo

José Franco diz que deseja uma composição do DEM com o Governo, “porque estou no grupo liderado por Belivaldo Chagas e há necessidade de aliança política para que todos cresçam”.

*** Para ele, político que “tem juízo se une, para atender a toda comunidade”.

Sem ter problema

O ex-prefeito Zé Franco disse que gosta do prefeito Padre Inaldo e torce que ele faça uma boa administração, porque atende ao povo de Socorro.

*** Diz também que é amigo do deputado Fábio Henrique e se dá bem com o deputado Dr. Samuel. Acha que “divergências políticas não podem gerar inimizades”.

Já está decidido

O DEM vai apoiar a candidatura do deputado estadual Capitão Samuel (ainda do PSC) à Prefeitura de São Cristóvão nas eleições do próximo ano.

*** Samuel já transferiu o título para e tentará filiar-se ao DEM ainda este ano.

O PT e reforma

O deputado Zezinho Guimarães quer saber qual será o posicionamento do PT para o projeto de lei da Reforma da Previdência em Sergipe.

*** – Na Reforma da Previdência nacional o PT votou contra. O partido quer bonos, mas não quer ônus e nem oferece uma solução para melhorar a situação, diz Zezinho.

Volta ao grupo

Republicanos (PRB) conversa até o final de semana com o prefeito Edvaldo Nogueira. Dessa vez com a presença de outras lideranças do partido que vêem com bons olhos uma composição para apoiar sua reeleição.

*** Líderes do partido deixam claro que “estão de volta ao grupo do qual jamais deveriam ter saído”.

Eleição em Canindé

Há perspectiva de uma nova eleição a prefeito de Canindé do São Francisco até dezembro, para preencher a vacância do cargo, interinamente ocupado pelo então presidente da Câmara, Weldo Mariano (PRB).

*** Weldo será candidato, mas precisa ajustar com lideranças do seu partido no município. Se eleito poderá disputar a reeleição em 2020. Vai depender dele…

Puxar o saco

Os vereadores Lucas do Aribé (PSB) e Emília Correa (Patriota) lamentaram ontem, em vídeo, a suspensão de sessão ordinária da Câmara, por conta de um evento realizado pela Prefeitura.

*** Os dois vereadores explicaram todas as razões da sessão suspensa e consideraram lamentável que fatos como esses aconteçam.

*** Emília foi mais ríspida ao dizer que quando há atos da Prefeitura vão “os subservientes vereadores. E, aqui para nós, puxar o saco do prefeito. Tchau”!

Um bom bate papo

Sem solenidade – André Moura iniciou o seu trabalho ontem na Casa Civil e Governança do Rio, mas ainda não houve a solenidade de posse.

Ainda vai tratar – André Moura ainda vai tratar com o governador sobre a data em que se dará a posse solene. Vai convidar aliados de Sergipe.

Depois do PED – O presidente regional do PT, João Daniel, disse ontem que o partido só vai tratar de eleições a prefeito em Aracaju depois do PED nacional.

Márcio quer – Mesmo assim, o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, continua conversando e não esconde que pretende disputar a sucessão na Capital.

Bem animado – O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, animado com as conversas que vem mantendo em Sergipe e pelo crescimento do partido.

Ataque em avião – Paulo Pimenta denuncia bolsonarista que atacou José Guimarães em vôo: “Xingou no avião, mas chorou quando teve que se explicar à PF”.

Mega online – A Caixa Econômica Federal (CEF) lança aplicativo de apostas online na Mega-Sena e outras loterias bancada pela instituição.

Custa caro – STF vai comprar 14 equipamentos de raio-x e detectores de metais. Tudo pago com dinheiro público, claro. A língua grande do Janot vai custar caro para nossos bolsos.

Agência Brasil – Governo lança plano para fomentar agropecuária no Nordeste. O Programa Agro Nordeste é voltado para pequenos e médios produtores.