Sesc realiza Razão Social no município de Simão Dias no próximo sábado, 5

02/10/19 - 09:58:07

O Serviço Social do Comércio (Sesc) em parceria com a Fecomércio, Senac, Governo do Estado e Prefeitura de Simão Dias realizará neste sábado, dia 5, das 9 às 13h, o Projeto Razão Social, na Praça Lucila Macedo Déda, em Simão Dias.

Trata-se de um grande evento para o fortalecimento da cidadania, visando atender comunidades que têm dificuldade em acessar serviços essenciais como emissão de documentos, consultas ao INSS, atendimento jurídico através da Defensoria Pública, entre outros serviços.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado Laércio Oliveira, a estimativa é atender cerca de mil pessoas através do esforço coletivo de levar as ações do Sistema e dos parceiros para a população. “Para isso teremos atendimento da unidade móvel do Sesc Saúde Mulher, que realizará exames de mamografia e de lâmina, as campanhas de cuidados bucais, teste de visão, os serviços da unidade móvel OdontoSesc, que irá realizar atendimento clínico-odontológico, além de outros serviços essenciais que serão ofertados em parceria com a Prefeitura e Governo do Estado. O Sistema Fecomércio tem a missão de promover o desenvolvimento social e isso nos motiva a trazer ações como a Razão Social para o interior do estado, onde as pessoas também precisam desse tipo de assistência”, destacou Laércio Oliveira.

De acordo com a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, o Sesc trabalha com cinco pilares que são educação, saúde, lazer, cultura e assistência que leva ações essenciais a diversas comunidades. “Dessa vez estamos trazendo para Simão Dias as ações do Sesc em parcerias com outras instituições do governo e prefeitura para atender a população”, explicou a diretora.

Será uma grande ação coletiva de cidadania com emissão de documentos, cadastro de empregos, consultas ao INSS, atendimento jurídico através da Defensoria Pública, Bibliosesc, Brincando com Arte, campanhas de cuidados com a saúde, orientação nutricional, teste de visão, testes rápidos de HIV, Hepatite e Sífilis. O público irá contar ainda com a unidade móvel Moda e Beleza, do Senac, que irá atender com cortes de cabelo, manicure, pedicure e maquiagem, além da carreta Senac Carreiras com palestras de Primeiros Socorros, como se comportar no ambiente de trabalho, alimentação infantil, como elaborar um currículo assertivo para facilitar o acesso ao mercado de trabalho e cuidados com a saúde do bebê.

Ainda na Praça Lucila Macedo Déda o Sesc montará um espaço com atividades recreativas e culturais, para toda família e o Senac irá promover cursos rápidos de trufas e arranjos de flores para fomentar o empreendedorismo, a economia criativa e a geração de renda no município.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria