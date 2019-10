Trecho da Beira Mar segue com duplo sentido de circulação até sexta-feira, 4

02/10/19 - 06:59:54

A obra de recapeamento da avenida Beira Mar, executada pela Prefeitura de Aracaju, está cumprindo o cronograma estabelecido e o trecho no sentido Sul (Centro/Praias) da via, entre o Parque da Sementeira e o retorno localizado antes do cruzamento com a avenida Tancredo Neves, segue interditado até a próxima sexta-feira, dia 4. Por este motivo, o tráfego de veículos nesse trecho está sendo pelo sentido Norte (praias/Centro), onde foi montado um binário.

Dessa forma, o condutor que segue no sentido Sul da Beira Mar, a partir da Sementeira, está acessando o sentido contrário da via (Praias/Centro), por onde segue até o retorno localizado antes do cruzamento com a Tancredo Neves, ponto final do bloqueio, retornando a sua via de origem.

Além disso, os condutores que seguem pela avenida Jornalista Santos Santana e desejam acessar a Beira Mar, no sentido Sul, estão sendo orientados a utilizar a Oviêdo Teixeira, seguindo pela avenida Tancredo Neves e retornando para acessar a Beira Mar. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que, durante à noite, o trecho em obras é liberado para o tráfego.

Rotas alternativas

A SMTT recomenda aos condutores a utilização de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos. Assim, para quem segue do Centro sentido região das praias, recomenda-se acessar, por exemplo, as ruas Arauá, Santa Luzia e as avenidas Acrísio Cruz, Augusto Maynard, Hermes Fontes, Rio de Janeiro, Anísio Azevedo e Pedro Calazans.

Para quem sai da região das praias sentido Centro, a orientação é utilizar as avenidas José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg), Mário Jorge de Menezes e Delmiro Golveia.

Foto: Silvio Rocha