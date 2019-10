Agenda pública de Clarinaldo Andrade e da prefeita Vera Sousa fortalece pré-candidatura

03/10/19 - 05:23:18

São cada vez mais fortes as chances de Clarinaldo Andrade, cunhado da prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Vera Sousa, vir a ser o candidato a prefeito do grupo situacionista em 2020. Com intensa agenda pública, Clarinaldo é sempre visto ladeado pela gestora municipal em eventos religiosos e atos da administração.

Na última quarta-feira, 02, durante a inauguração de uma brinquedoteca na Clínica da Saúde da Família Maria Cleidilene Lima Santos, o pré-candidato e sua patrocinadora posaram para fotos juntos e aumentaram ainda mais os rumores da consolidação da pré-candidatura de Clarinaldo.

A disposição do irmão de Antônio Andrade (im memorian), esposo de Vera, é intensa e no fim de semana está programado um torneio de futebol, considerado por muitos uma espécie de confraternização, que ocorrerá em sua chácara no povoado Lagoa do Veado. Várias lideranças já confirmaram presença.