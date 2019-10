ARACAJU NÃO TEM CALÇADAS ADEQUADAS, AFIRMA VEREADOR LUCAS ARIBÉ

03/10/19 - 05:00:30

Aracaju não possui calçadas com condições adequadas para a circulação de pessoas. A constatação foi resultado da Campanha das Calçadas do Brasil, iniciativa do portal Mobilize, apresentada pelo vereador Lucas Aribé (PSB) nesta quarta-feira, 2, durante sessão na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). A avaliação coloca a capital sergipana na 17ª posição do ranking nacional.

“Em 13 de fevereiro deste ano, apresentei a Edvaldo Nogueira várias possibilidades de medidas, proposituras e projetos que poderiam ser feitos para começar esse trabalho de recuperação das calçadas em Aracaju. Até hoje eu não obtive retorno do prefeito”, revela Aribé.

Junto com alunos de Arquitetura e Urbanismo, o Projeto Aracaju Acessível participou da campanha, que avaliou as condições de caminhabilidade nas capitais brasileiras. O estudo apontou que Aracaju está entre as cidades onde ruas e calçadas são inadequadas, com nota 5,35 no nível de caminhabilidade/acessibilidade.

A média da capital sergipana está abaixo da nacional, que chegou a 5,70. Durante seu pronunciamento, o vereador Lucas Aribé criticou a falta de políticas públicas municipais voltadas para a melhoria da mobilidade nas calçadas e passeios públicos.

“Nossa cidade precisa urgentemente de uma medida para recuperação das calçadas. Um dos caminhos, apontado pelo próprio estudo, é a criação do Estatuto do Pedestre. Esse projeto já existe, desde 2017, é de minha autoria, juntamente com a ex-vereadora Kitty Lima. Entretanto, apesar da urgente necessidade, ele nunca é colocado em votação nesta Casa”, cobra Lucas Aribé.

Estudo

Nesta edição da campanha, foram avaliadas calçadas apenas no entorno de edifícios e demais equipamentos construídos e mantidos pelo poder público. Lucas reforça que são locais deveriam ter uma estrutura correta para a circulação de qualquer pessoa a pé ou em cadeira de rodas.

“O poder público deveria dar exemplo de cuidar, estruturar e fazer a manutenção das calçadas e de todos os itens que compõem a caminhabilidade. O pior local foi o mercado Antônio Franco, lugar que já foi alvo de reclamações, inclusive, por parte de parlamentares”, lembra o vereador.

Trinta locais da cidade foram vistoriados e apresentaram diversos problemas, como calçadas esburacadas, ausência de rampas de acessibilidade e de faixas de travessia, por exemplo. As praças Tobias Barreto, Getúlio Vargas e o Ministério Público de Sergipe (MP) tiveram as melhores notas. “Um relatório técnico será entregue ao Executivo, reforçando a cobrança pela garantia de acessibilidade/caminhabilidade nas calçadas da nossa cidade”, conclui Lucas.

Confira o ranking completo:

São Paulo – 6,93

Belo Horizonte – 6,84

Florianópolis – 6,73

Porto Alegre – 6,53

Goiânia – 6,39

Campo Grande – 6,29

Brasília – 6,25

João Pessoa – 6,23

Boa Vista – 6,13

Rio de Janeiro – 6,12

Curitiba – 6,02

Recife – 5,92

Vitória – 5,84

Natal – 5,78

Manaus – 5,71

Palmas – 5,46

Aracaju – 5,35

Porto Velho – 5,34

Rio Branco – 5,28

Macapá – 5,13

Maceió – 5,04

Teresina – 4,92

São Luís – 4,89

Salvador – 4,86

Cuiabá – 4,79

Fortaleza – 4,53

Belém – 4,52

Fonte e foto assessoria