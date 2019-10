Aracajuanos vão às urnas neste domingo para escolha dos conselheiros tutelares

03/10/19 - 14:28:29

Neste domingo, dia 6, todos os eleitores de Aracaju que se encontram em dia com a justiça eleitoral poderão ir às urnas para escolher os novos conselheiros tutelares da cidade. Por meio de voto facultativo, a população irá eleger, ao todo, 30 conselheiros, que atuarão nos seis distritos da capital sergipano com o dever de zelar pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes e pela proteção daqueles que tiveram seus direitos violados.

Por isso, é muito importante que os eleitores estejam atentos ao processo. Assim como o senhor Jorge da Conceição, 64 anos, que já buscou informações sobre como deve proceder. “Eu já sei até em quem eu vou votar. Li que começa às 8h da manhã e já procurei saber também onde vai ser o meu local de votação. É pertinho de casa, vou sair com os meus documentos logo cedo para ter o resto do dia livre”, garante o aposentado.

Para o advogado Fagner Andrade essa votação reforça a importância do exercício ativo da cidadania. “É sempre interessante a participação e a escolha popular no setor público. Esse é o espírito da democracia e, por isso, é importante aumentar o engajamento para prevalecer o entendimento de que o melhor conselheiro possível seja eleito”, explica.

Eleição

A organização do processo eleitoral é conduzida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, em parceria com a Secretaria Municipal da Assistência Social da Prefeitura de Aracaju. Além de contar com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e do Ministério Público Estadual.

No dia da eleição, o eleitor precisa ter em mãos apenas um documento de identidade com foto, como carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação ou certificado de reservista.

Também é recomendado ao cidadão, se possível, levar o título de eleitor ou verificar anteriormente qual a zona eleitoral em que vota, de modo que possa se direcionar corretamente ao local de votação.

O processo eleitoral ocorrerá das 8h às 17h. Nas cabines de votação serão afixadas listas com a relação de nomes, apelidos e números dos candidatos ao Conselho Tutelar. Confira abaixo a lista completa dos locais de votação disponíveis para cada um dos seis distritos da cidade.

Confira os locais de votação

I DISTRITO

Os eleitores das instituições

Escola Alceu Amoroso

Colégio Aprendiz

Colegio Celebridades

Emei Jovino Pinto

Votarão na Escola Alceu Amoroso Lima

Os eleitores das instituições

Escola De Idiomas Wizard

Escola Santos Dumont

Colégio Brasil

Centro Educacional Atlântico

Cena- Centro Educacional Aprender

Votarão na Escola Santos Dumont

Os eleitores das instituições

Escola Presidente Juscelino Kubtscheck

Escola Mun.Ens.Fund. Nunes Mendonça

Emei. Prof.Núbia Marques

Cras Benjamim Alves Carvalho

Emei.Benjamim Alves Carvalho

Nossa Escola

Colégio Intellectus

Votarão no Cras Benjamim Alves De Carvalho

Os eleitores das instituições

Jacinto de Figueiredo Martins

Escola Ministro Petrônio Portela

Escola Prof. Francisco Portugal

Escola Prof. Ofenísia S. Freire

Centro Social N.S Aparecida

Colégio Arquidiocesano S. C. Jesus

Universidade Tiradentes

Colégio Esplendor

Cea – Colegio Cea Ltda

Votarão na Escola Prof. Ofenísia S. Freire

Os eleitores das instituições

Escola Barão de Mauá

Escola Prof. Benedito Oliveira

Escola Prof. Judite Oliveira

Emef José Conrado De Araujo

Emei Prof. Aurea Melo/Zamor

Emef Arthur Bispo Do Rosario

Emei Julio Prado Vasconcelos

Centro Educacional Rei Davi

Votarão na Escola Barão De Mauá

Os eleitores das instituições

Escola Monteiro Lobato

Colegio Modulo

Grupo Escolar Artur Fortes

Votarão no Cras Jardim Esperança

II DISTRITO

Os eleitores das instituições

Escola Prof. Joaquim Vieira Sobral

Escola Prof. Manoel Franco Freire

Colégio Michelângelo

Unidade Básica De Saúde Manoel de Souza Barreto

Faculdade Pio Décimo

Votarão na Escola Prof. Manoel Franco Freire

Os eleitores das instituições

Escola De 1º Grau Presidente Tancredo Neves

Cepjss. Centro Educacional Prof Jose Sebastião Santos

Escola Bilac Pinto

Escola Leandro Maciel

Escola 8 De Julho

Faculdade Mauricio Nassau

Votarão na Escola Leandro Maciel

Os eleitores das instituições

Emef Presidente Vargas

Escola Estadual General Siqueira Campos

Escola Estadual Rodrigues Doria

Instituto Dom Fernandes Gomes

Colégio Cristo Rei

Emei José Garcez Vieira

Votarão na Emef Presidente Vargas

Os eleitores das instituições

Emef Prof. Maria Thetis Nunes

Escola Estadual Dom José Vicente Távora

Emef Santa Rita De Cássia

Escola Estadual Cel. Francisco Souza Porto

Escola Estadual Mestre Euclides Cunha

Votarão na Emef Prof. Maria Thetis Nunes

Os eleitores das instituições

Emef Mal. Henrique Teixeira Lott

SESI Jair Maneguelli

Votarão na Emef Teixeira Lott

Os eleitores das instituições

Emef Zalda Gama

Cohidro

Emef Dr. Carvalho Neto

Companhia De Desenv. De Recursos Hídricos

Colégio Estadual Prof ArÍcio Fortes

Votarão no Colegio Estadual Arício Fortes

III DISTRITO

Os eleitores das instituições

Escola 1º Grau Poeta Garcia Rosa

Pré Escola Prof. Bebé Tiúpa

Colégio Estadual Nelson Mandela

Votarão no Colégio Estadual Nelson Mandela

Os eleitores das instituições

Colégio Master

Colégio Dinâmico

Colégio CCPA

Colégio Jardins

Colégio Criativo

Escola Estadual São Cristóvão

Faculdade de Sergipe –FASE

Colégio Salvador

Escola Estadual Senador Leite Neto

Colégio O mundo da criança

COESI

Jardim Escola BABYLÂNDIA –Anexo I

Faculdade São Luís de França

Escola de Educação Especial João Cardoso do Nascimento Júnior

Colégio Estadual Prof. Gonçalo Rollemberg Leite

Votarão na Escola Estadual Senador Leite Neto

Os eleitores das instituições

Colégio Americano Batista

Pronatec. Antigo Colégio Saint Louis

Centro Educacional Freitas Brandão

Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora

Escolas Reunidas Oratório Festivo São João Bosco – Oratório de Bebé

Escola de 1º e 2º Graus Gov. João Alves Filho

Externato São Francisco

Votarão no Externato São Francisco

Os eleitores das instituições

Colégio Estadual Atheneu Sergipense

Colégio Patrocinio de São José

Colégio Sagrado Coração de Jesus Arquidiocesano

Escola de 1º e 2º Graus Dom Luciano Cabral Duarte

Faculdade Amadeus – FAMA

Universidade Tiradentes B

Universidade Tiradentes A

Colégio Amadeus

Colégio Estadual Tobias Barreto

Colégio Estadual Jackson de Figueiredo

Associação de Ensino e Cultura Pio Décimo

Senai Centro

Escola Estadual Prof. Valnir Chagas

Votarão no Colégio Estadual Tobias Barreto

Os eleitores das instituições

Instituto de Educação Ruy Barbosa

Escola Estadual Jhon Kennedy

IFS – Instituto Federal de Sergipe

Colégio Estadual Prof. João Costa

Escola Estadual 11 de Agosto

Votarão no Colégio Estadual Prof. João Costa

IV DISTRITO

Os eleitores das instituições

Escola Estadual Clodoaldo Alencar

Educandário Roberto Simonsen (Sesi)

Escola Estadual Acrísio Cruz

Escola Estadual 24 de Outubro

Centro de Excelência Prof. Maria Ivanda de C. Nascimento

Emef João Teles de Menezes

Colégio Estadual João Paulo II

Emef Sabino Ribeiro

Votarão no Colégio Estadual Ivo do Prado

Os eleitores das instituições

Escola Estadual Prof. Paulo Freire

Escola Estadual José Augusto Ferraz

Clube do Trabalhador (Sesi)

Escola Estadual 17 de Março

Escola Estadual Senador Lourival Fontes

Escola Estadual Ministro Geraldo Barreto Sobral

Escola São José (Eunice Weaver de Aracaju)

Emef Alcebíades Melo Vilas Boas

Emef Dom Helder Câmara

Votarão na Escola Municipal Alcebíades Melo Vilas Boas

Os eleitores das instituições

Escolas Reunidas 8 de Maio

Centro de Excelência Prof. Maria das Graças A. Melo

Votarão no Centro de Excelência Prof. Maria das Graças A. Melo

V DISTRITO

Os eleitores das instituições

Colégio Estadual Francisco Rosa Santos

Escola Estadual João Bosco de Andrade Lima

Escola Estadual Jornalista Paulo Costa

Escola Estadual José Ribeiro de Alencar Cardoso

Escola Estadual Profª Lucila

Votarão na Escola Estadual Jornalista Paulo Costa

Os eleitores das instituições

Escola Estadual Olavo Bilac

Escola Estadual Gov. Augusto Franco

Escola Estadual Olímpia Bitencourt

Escola Estadual José da Silva Ribeiro Filho

Escola Estadual Olga Benário

Emef Geraldo Barreto Sobral

Emef Letícia Soares de Santana

Escola Estadual Ruy Eloy

Votarão na Emef Olga Benário

Os eleitores das instituições

Emef Sérgio Francisco da Silva

Cras Carlos Fernandes de Melo

Votarão na Emef Sérgio Francisco da Silva

Os eleitores das instituições

Emef Jaime Araújo

Escola Estadual Prof. Aurea Melo

Votarão na Emef Jaime Araújo

Os eleitores das instituições

Emef. Jornalista Orlando Dantas

Emef. Oviêdo Teixeira

Cras Prof. Gonçalo Rolemberg Leite

Escola Estadual Monsenhor Carmelo Costa

Emef. Profª Rachel Cortes Rolemberg

Emef. Dom Avelar Brandão Vilela

Emef. Alencar Cardoso

Votarão na Emei Ana Luíza Mesquita Rocha

VI DISTRITO

Os eleitores das instituições

Escola Florentino Menezes

Escola Leonor Teles De Menezes

Escola Estadual Paulino Nascimento

Escola Estadual Manoel Dionísio Santana

Prof Maria Carlota De Melo

Tenisson Ribeiro

Emef José Carlos Teixeira

Emei Elias Montalvão

Votarão na Emef Tenisson Ribeiro

Os eleitores das instituições

Emei José Calumbi Filho

Emef Jose De Souza De Jesus

Votarão na Emef Prof José Souza De Jesus

Os eleitores das instituições

Escola Laonte Gama Da Silva

Vitoria De Santa Maria

Emef João Paulo II

Escola Wolney Leal De Melo

Emei Irene Romão De Brito

Colégio Estadual Jugurta Barreto Lima

Emei João Batista Douglas De Souza

Emef Prof Diomedes Santos Silva

Votarão no Colégio Estadual Vitoria De Santa Maria

AAN