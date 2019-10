Belivaldo Chagas anuncia cinco novos vôos por semana da Gol para o estado de Sergipe

03/10/19 - 13:22:18

“Com tantas boas novas com a chegada de mais voos em Sergipe, eu até perdi o medo de avião”.

Com essa frase, o governador Belivaldo Chagas (PSD) informou na manhã desta quinta-feira (03) que assinou o convênio com a GOL Linhas Áreas que garante a redução da base de cálculo de incidência do ICMS sobre o querosene da aviação. “Estamos fazendo a nossa parte, diminuindo a alíquota do imposto de 18% para uma escala que pode variar entre 12%, 9% e 5%, estimulando a entrada de mais turistas no nosso estado e movimentando a economia local”, explicou Belivaldo.

O governador disse que inicialmente, a GOL irá comercializar cinco voos a mais por semana para Guarulhos e, a partir de dezembro, para atender o fluxo da alta temporada, serão 230 novos voos em todo o período saindo dos aeroportos do Galeão (RJ), Guarulhos (SP) e Congonhas (SP) com destino e origem Sergipe. “Seguimos atentos, trabalhando firme em busca de novos caminhos para incentivar o turismo sergipano”, disse o governador.

Participaram da assinatura do convênio o diretor executivo da Gol Linhas Aéreas, Bhrener Matos; o diretor institucional da companhia, Cláudio Borges; e os secretários de Estado José Carlos Felizola (Governo), Marco Antônio Queiroz (Fazenda) e Sales Neto (Turismo e Comunicação).

Foto Marco Vieira