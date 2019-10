Cabo Amintas elogia ação da RP e afirma: “quem atirar na polícia tem que ir pro inferno”

03/10/19 - 14:57:55

Na manhã desta quinta-feira, 03, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para falar sobre a atuação da Polícia Militar (PM) do estado.

Amintas iniciou seu discurso falando sobre a interação do presidente Jair Bolsonaro (PSL) nas redes sociais, onde mostrou correções na publicação de notícia sobre a morte de um traficante na tarde de ontem, em Aracaju.

“Ontem foi um dia feliz para todos os sergipanos, a Radiopatrulha tirou da face da terra um vagabundo, safado, traficante, acusado de vários crimes. A imprensa sergipana precisou da correção do presidente Bolsonaro. O site G1 publicou a notícia de uma forma, tratando o bandido como homem de bem, o nosso presidente foi lá e ensinou como se faz. Colocou: ‘traficante morre após ser baleado em troca de tiros com a polícia’, comentou Amintas.

O vereador também mostrou algumas imagens, o stories da rede Instagram do presidente, a fotografia do traficante e as páginas de sua ficha criminal. “O vagabundo conhecido como ‘Léo Grandão’ era perigosíssimo, desde que eu atuava nas ruas de Aracaju esse rapaz dava trabalho. E os idiotas que o acompanham estão passando áudios ameaçando a polícia, já passei esses áudios para a Secretaria de Segurança Pública e os senhores vão receber a visita da polícia para explicar que ameaças são essas. Parabéns aos policiais da Radiopatrulha (Rp), tive a honra de trabalhar com um dos que estavam na ocorrência, elogiou o trabalho da Rp.

Cabo Amintas mostrou, também, o vídeo com imagens feitas por pessoas que estavam próximas ao local de abordagem da polícia, que mostram a troca de tiros com o traficante que estava dentro de um veículo e reagiu à abordagem da PM. Amintas comentou que “no final do vídeo se escuta uma voz feminina dizer: ele atirou no bandido. E agora ficam algumas pessoas falando besteira, quem estava lá? Quem vivenciou aquilo? Foram os guerreiros, heróis da Radiopatrulha, afirmou.

Depois, mencionou o comandante geral da PM de Sergipe e o incentivou a fazer uma homenagem aos policiais envolvidos na ação que tirou de circulação um dos maiores traficantes da Grande Aracaju. “Coronel Marcony, estou aguardando o convite para a homenagem que será feita a esses policiais, se o senhor não fizer no comando eu faço aqui na Câmara de Vereadores. Temos que aplaudir esses homens que arriscam a vida todos os dias, que salvam nossos filhos, irmãos e esposas. A Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal e a PM devem aplaudir, pediu o vereador.

Por fim, o parlamentar e também policial militar saiu em defesa da unidade de polícia que trabalhou durante vários anos. “Parabéns policiais da Radiopatrulha, parabéns policiais militares, vocês são heróis! Ganham pouco, arriscam a vida e muitas vezes são injustiçados pela imprensa. Essa é a minha polícia e nela ninguém atira, quem atirar tem que ir pro inferno, avisou Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas