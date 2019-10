VEREADORES DA OPOSIÇÃO FORAM HUMILHADOS POR EDVALDO, DIZ CABO AMINTAS

03/10/19 - 04:52:44

O vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou Apartes na Sessão Plenária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã de hoje, 02, para opinar nos discursos dos vereadores Vinícius Porto (DEM) e Thiaguinho Batalha (PMB).

Durante o Grande Expediente o vereador Vinícius Porto elogiou a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira por diversas vezes e disse que o prefeito está transmitindo conhecimento para a Bahia, o que deixou descontente aos vereadores da bancada de oposição. O vereador Cabo Amintas pediu a fala em aparte e lhe foi cedida.

“Vereador Vinícius, peço a Deus, pelo carinho que tenho pelo povo baiano, que eles não aprendam o que Edvaldo quer ensinar. Porque pode acabar todo mundo ‘embolado’ na justiça baiana se aprenderem as coisas que o prefeito faz aqui. Afinal de contas, a empresa de lixo Torre é baiana, isso os deixa mais próximos e se tiverem a mesma linha de pensamento do prefeito Edvaldo não será difícil se enrolar no futuro”, aconselhou Amintas.

E continuou a falar se solidarizando com a postura do vereador Vinícius Porto, Amintas disse “minha solidariedade ao senhor por ter sido esquecido pelo prefeito, aos colegas pela humilhação que passam nessa gestão, ao povo aracajuano que não está bem representado naquela foto, a maioria dos vereadores está enganada. Lamentável, que o senhor ainda siga esse discurso de defender Edvaldo, é um homem que tem futuro na política, mas pode prejudicar seu futuro se não parar de defender Edvaldo Nogueira. Lamento pelos colegas que estão sendo usados pelo prefeito só para manter os cargos na prefeitura de Aracaju”, ironizou o vereador.

O segundo Aparte foi cedido a Amintas pelo vereador Thiaguinho Batalha. Durante a fala, Amintas voltou a irozinar e lamentar a forma como os colegas vereadores elogiam o atual prefeito da cidade. “Vereador Thiaguinho Batalha, vou discordar do senhor, realmente é complicado o que o prefeito faz com essa bancada da situação. Sou solidário aos senhores pela humilhações que passam. Ontem o prefeito citou em entrevista alguns vereadores importantes e não lembrou de Vinícius Porto que é o seu líder na Casa. Eu também discordo dos ‘esquemas’ do prefeito que sempre marca os eventos e assinaturas no horário em que os vereadores estão em Sessão aqui na Câmara. Então os vereadores aliados vão prestigiar Edvaldo Nogueira e param a Sessão. Fico com pena dos senhores, vi na foto alguns vereadores tristes, se o prefeito vai assinar um papel tem que ir todo mundo. O celaga vereador está lá pensando: meu Deus, estou aqui sendo um besta mesmo, mas tenho que aparecer para não perder meus ‘carguinhos’, criticou Cabo Amintas.

Por fim, o petebista afirma que os cargos na prefeitura estão aumentando e disse para cada vereador lutar pelos seus. “O que os senhores estão passando, é digno de cada um ter mais de 100 cargos na prefeitura”, ironizou Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas