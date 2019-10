Campanha Outubro Rosa é iniciada na Assembléia Legislativa

03/10/19 - 13:30:01

Na manhã desta quinta-feira, 03, os deputados estaduais participaram de um café da manhã na sala da presidência da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), para dar início aos trabalhos que serão executados pelo Poder Legislativo, referente à Campanha do Outubro Rosa. Na sequência, a CIA de Arte passou nos gabinetes parlamentares fazendo uma apresentação artística e distribuindo laços da cor rosa, entre os servidores, simbolizando a adesão da campanha.

Na ocasião, o presidente da Alese, Luciano bispo (MDB), parabenizou a deputada estadual Goretti Reis (PSD) e as esposas dos deputados, que estão à frente das ações que a Casa Legislativa desenvolverá durante o mês de outubro. “As mulheres estão se tornando mais autênticas, e tendo a coragem do enfrentamento. A Alese não pode ficar de fora, portanto, estamos juntos nessa luta!”, destacou o presidente.

Sueli de Jesus Silva, esposa do deputado Dilson de Agripino, e a deputada Goretti Reis

A deputada Goretti Reis observou que no ano de 2018, foram quase 17 mil mulheres a óbito por conta do câncer de mama. “Temos que somar o poder público e a iniciativa privada. Estamos tentando viabilizar ações que venham detectar precocemente o câncer de mama para que as mulheres tenham chances de cura”, colocou.

Sueli de Jesus Silva, esposa do deputado Dilson de Agripino (PPS), parabenizou a iniciativa da Alese por apoiar a causa. “Espero que a ação tenha resultado satisfatório a todos”, afirmou.

Já a deputada Diná Almeida (PODE), que teve casos de câncer de mama na família, observou que cada parlamentar pode contribuir e intensificar a ação nos municípios em que teve apoio do povo.

“Antigamente não tínhamos essa liberdade de conversar com as pessoas. Diziam logo que era uma doença ruim, e hoje, até apalpando o seio podemos verificar se tem glândula e já procurar um médico e o especialista”

Doe Lenços

Goretti Reis adiantou que no dia 14 de outubro a Casa Legislativa estará lançando à Campanha “Doe Laços!”. “Estaremos fazendo isso, juntamente com as esposas dos deputados. Ano passado a campanha foi um sucesso. Foram quase 600 laços doados a instituições que trabalham com mulheres com câncer”, ressaltou.

Foto assessoria

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese