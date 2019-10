Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher já realizou mais de 7 mil exames neste ano

03/10/19 - 17:00:24

O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), órgão gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e referência no atendimento a mulheres em Sergipe, está de cara nova e trabalhando a todo vapor. Único a ofertar desde a consulta especializada até o diagnóstico com exames específicos, de janeiro a setembro deste ano já realizou mais de 7 mil exames. Destes, 3.757 foram procedimentos mamários, 3.632 mamografias bilaterais, 107 magnificações mamárias e 18 compressões.

Segundo a coordenadora do Caism, Jânua Cele Almeida Boson, mudanças na infraestrutura e a chegada de novos equipamentos, evidenciam os avanços desse período. “Pensando sempre na humanização fizemos um estudo do que precisava, do que tinha a melhorar, foram feitas melhorias na infraestrutura, renovação da pintura, na climatização, e outras coisas ainda estão em andamento. Recebemos dois aparelhos de ultrassom maravilhosos, porque o Caism, como um serviço de referência para o estado todo, precisa ter equipamentos de qualidade. Profissionais de qualidade nós já temos, todos os profissionais que trabalham aqui são referência em Sergipe”, comentou Jânua.

A coordenadora enfatizou, também, a importância do trabalho em equipe que transmite às pacientes a sensação de segurança e acolhimento. “A equipe é muito comprometida, desde as pessoas da limpeza, os médicos, o pessoal do atendimento, aqui realmente todos trabalham em família, justamente para que essa mulher chegue ao Caism e se sinta acolhida. Então a nossa meta é essa, trabalhar bem, com amor e sorrindo para essas pessoas”, disse Jânua.

Usuária dos serviços do Caism há 6 anos, Valdeni Alves de Aragão Cavalcante, contou que sempre foi muito bem atendida por toda a equipe. “O atendimento é bom, os médicos são bons, atendem a gente bem, direitinho. Já fiz quatro cauterizações e tive todo o acompanhamento que precisei com consultas e exames”, contou.

Para Maria Aparecida da Silva, frequentadora há dois anos para a realização de exames de rotina, o serviço é muito bom. Já Milena Passos Melo reforçou que o atendimento é ótimo. “Desde 2016 que estou aqui e minha médica é muito atenciosa com as pacientes. Tenho vindo de seis em seis meses para tratar de uma infecção urinária e vim hoje para ela me dar alta. Aqui é tudo bem tranquilo”, revelou.

Fonte e foto SES