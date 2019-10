CIDADANIA DO SENADOR ALESSANDRO APROVOU DESTAQUE NA REFORMA

03/10/19 - 16:19:39

Essa semana foi votada a reforma da Previdência no Senado Federal e a bancada do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) conseguiu corrigir uma falha grave do projeto. Na terça-feira (1º) o plenário do Senado aprovou um destaque proposto pela bancada do partido Cidadania, garantindo a manutenção do abono salarial e derrubando as novas regras, que restringiriam o benefício a quem recebe até R$ 1.364,43 por mês.

Em Sergipe, mais de 222 mil trabalhadores receberam o abono em 2018, injetando na economia local mais de R$178 milhões de reais. “Nossa vitória impediu que cerca de 65 mil sergipanos perdessem esse recurso que faz toda a diferença para incrementar a economia nos municípios que hoje sofrem a recessão, evitando que nosso estado perdesse cerca de R$ 520 milhões em 10 anos sem que o governo federal apresentasse nenhuma alternativa de reposição”, pontuou Alessandro Vieira.

O destaque proposto pela bancada do Cidadania no Senado excluiu do texto as mudanças sobre o abono salarial, que reduziriam o limite de renda mensal para dar direito ao benefício, pago por meio dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Como se trata de uma supressão, essa mudança não provocará o retorno da PEC 6/2019 à Câmara dos Deputados.

Fonte e foto assessoria