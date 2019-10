Concerto Somese emociona na apresentação da Orquestra Jovem do Sesc e Coral Juventudes

03/10/19 - 11:13:38

A apresentação da Orquestra Jovem do Sesc, do Coral Juventudes do Sesc e a participação da cordelista, Izabel Nascimento, emocionaram o público presente que prestigiou a 2ª edição do Concerto Somese, promovido pela Sociedade Médica de Sergipe (Somese) nessa terça-feira, 1º, no Teatro Atheneu.

Os alimentos arrecadados durante o evento foram doados às Instituições filantrópicas que realizam trabalho voluntário em Sergipe e que são cadastradas no Mesa Brasil Sesc. Foram elas: Igreja Evangélica Independente, Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE) e Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (IPAESE).

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, agradeceu ao público que compareceu ao evento, a parceria com a Fecomércio e o Sesc pelo sucesso do Concerto. “Foi um momento de muita alegria poder assistir à apresentação e nos emocionaram a cada canção. Parabenizo a todos os envolvidos neste lindo projeto”, destacou Dr. Aderval.

Para a diretora Regional do Sesc Sergipe, Aparecida Farias, é uma grande satisfação a Orquestra Jovem do Sesc poder se apresentar em um evento como este. “Ela é prata da casa e temos muito orgulho desses jovens oriundos do Sesc que aprenderam a tocar um instrumento nessa instituição que tanto os acolhe”, enfatizou Aparecida.

O maestro da Orquestra Jovem do Sesc, Emmanuel Chagas, agradeceu a Somese pelo convite neste evento e destacou que trouxe um repertório rico. “Tivemos dois momentos: um com músicas eruditas e outro com nordestinas e os jovens se apresentaram brilhantemente. Para mim, é maravilhoso trabalhar com eles e está sendo uma experiência única”, comentou Emmanuel.

Segundo o maestro do Coral Jovem do Sesc Juventudes, Cláudio Pinto, eles estrearam no Concerto Somese e a experiência foi única e gratificante. “Agradecemos ao Sesc por ter esse olhar social para a juventude e oportunizar o aprendizado na área de canto e de diversos instrumentos. Estrear em um teatro foi um momento importante para o crescimento profissional dos estudantes”, pontuou Cláudio.

De acordo com a cordelista sergipana, Izabel Nascimento, que abrilhantou ainda mais a noite, é sempre muito bom poder participar dos eventos levando a poesia. “O Sesc sempre foi um parceiro do cordel sergipano e poder celebrar através da poesia em um teatro é gratificante”, enalteceu Izabel.

A representante da Igreja Evangélica Independente, Alice Machado, sabe da importância da música para os jovens e o quanto ela pode transformar vidas. “Nós como cristãos, podemos falar uma das coisas mais importantes que Jesus Cristo nos ensinou através da música que é amar ao próximo como a ti mesmo”, explanou Alice.

Neide dos Santos, presidente da Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE), agradeceu mais uma vez pela doação dos alimentos. “Demonstro a minha gratidão à Somese que sempre lembra da nossa instituição nos beneficiando com esses alimentos que ajudam a tantas famílias assistidas por nossa Associação”, agradeceu Neide.

O aposentado Pedro Rollemberg que prestigiou o Concerto parabenizou a Somese pela iniciativa e noite memorável. “Foi gratificante poder assistir a essa brilhante apresentação e ainda poder ajudar ao próximo doando 2 kg de alimento”, explicou Pedro.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Leonardo Vilas Boas