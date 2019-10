Deputado cobra criação de linha de transporte coletivo para a Barra

O deputado estadual Adailton Martins (PSD), ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na manhã desta quarta-feira, 02, para informar que deu entrada na Casa Legislativa na indicação nº 415, solicitando ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, a criação de uma linha de transporte coletivo Aracaju/Barra dos Coqueiros com destino ao povoado Jatobá, dentro do Sistema de Transporte Integrado Metropolitano.

O parlamentar justificou que devido ao crescimento populacional, com a construção de condomínios residenciais, bem como, a nova infraestrutura viária e econômica que vem sendo implantada na região, é preciso aumentar as linhas de transporte público na Barra dos Coqueiro, em especial no povoado Jatobá.

“A implantação de uma nova linha de transporte coletivo público, integrado a Grande Aracaju, vai trazer grandes benefícios não só a população que reside no povoado Jatobá, como também aos moradores de Aracaju, que se utilizará do transporte para trabalhar e estudar na capital ou na Barra dos Coqueiros”, ressaltou.

Adailton Martins explicou que quem gerencia a linha Aracaju/Barra dos Coqueiros é a SMTT de Aracaju. “Estamos solicitando, justamente pela carência que está tendo de transporte público nessa região. Todos nós sabemos que a SMTT atende aos municípios Aracaju, São, Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro, além de cidades mais distantes”, observou.

BR-101

Além de reivindicar melhorias no transporte público, Adailton Martins lamentou a falta de compromisso do Governo Federal com o estado de Sergipe. O parlamentar informou que os recursos para a conclusão das obras da BR-101 em Sergipe não serão liberados em 2020. “Procurei saber com o pessoal do Dnit e não foi alocado recursos para o próximo ano. Confidenciaram que o dinheiro foi para os estados de Pernambuco e Bahia. Para Sergipe não terá o recurso que foi solicitado e prometido pelo ministro Transporte”, lastimou.

Saúde

Outro assunto abordado pelo parlamentar foi relacionado à Saúde do estado. Na ocasião, Adailton Martins parabenizou o trabalho que o superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), Darcy Tavares, vem executando na unidade hospitalar. “As inúmeras fiscalizações quando apareciam no HUSE encontravam sérios problemas. Encontrar apenas uma torneira vazando significa que de tanta coisa para observar só foi detectado uma torneira com problema e fizeram a denúncia”, finalizou o deputado.

