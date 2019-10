Deputado sergipano fala sobre suicídio e automutilação em Seminário da Unale

Na manhã desta quinta-feira (3), o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23), foi mediador do Grupo de Trabalho (GT) sobre suicídio e automutilação no 5º Seminário Regional de Promoção e Defesa da Cidadania, em Pernambuco. O evento é promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), na qual o deputado sergipano é vice-presidente da Secretaria das Cidades.

No seminário foram debatidos temas como a Violência Contra a Mulher, Prevenção ao Suicídio e à Automutilação e o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). O deputado Dr. Samuel Carvalho falou sobre abordagem e meios de combate ao suicídio. “Estou muito feliz em abordar o tema para representantes de todo Brasil, pois em Sergipe, tenho levantado essa bandeira. Abordar o suicídio e à automutilação, é incentivar a ausência de julgamentos e priorizar o diálogo, mostrando que a solução não é essa. Em um mundo tecnológico que vivemos, devemos utilizar todos os meios de comunicação para falar sobre o tema”, afirmou.

Dr. Samuel relatou que vários jovens o procuram para falar sobre tentativas de suicídio. “Tenho realizado palestras em escolas sergipanas e debatido esse tema com toda sociedade. Os relatos são chocantes, principalmente relacionados aos adolescentes e jovens. Um garoto me disse que se automutilava desde os oito anos de idade. Atualmente ele tem 19 anos e falou que tentou se matar nove vezes. Abordar a questão do suicídio é uma tarefa delicada, porém, de grande relevância, por isso precisamos que todos façam sua parte”, frisou.

