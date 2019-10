Em nota, Cope diz que áudios com ameaças a policiais “é mentiroso e irresponsável”

03/10/19 - 17:16:47

A secretaria de segurança pública emitiu uma nota nesta quinta-feira (03) para explicar sobre os áudios que circulam nas redes sociais deste a tarde de ontem, logo após o confronto entre policiais militares e o traficante Leonardo Reis da Silva, 31 anos, o “Leo Grandão”, como era conhecido, Léo Grandão, que acabou sendo morto na avenida Beira Mar, em Aracaju.

Os áudios atribuídos a supostos marginais que estariam saindo em defesa de Léo, faziam ameaças de mortes aos militares sergipanos.

Por conta disso, o Complexo de Operações Policiais Especiais (COPE) informa que o áudio é mentiroso e irresponsável. “Sobre áudios que circulam em grupos de Whatsapp a respeito de uma retaliação a morte do traficante Leonardo Reis da Silva, 31 anos, mais conhecido como “Leo Grandão”, morto em uma operação da Polícia Militar nesta quarta-feira, 2, na avenida Beira Mar, em Aracaju, o Complexo de Operações Policiais Especiais (COPE) informa que o áudio é mentiroso e irresponsável”.

Ao final, a nota diz que tomará providências. “Uma das falas atribui ao COPE a interceptação de mensagens de integrantes de uma quadrilha, que agem em presídios do país, dando ordens para matar policiais militares em serviço na capital sergipana. O COPE, como uma das unidades mais combativas da Polícia Civil, tomará as providências necessárias para coibir que notícias falsas tirem a tranquilidade do povo sergipano”.