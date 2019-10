ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SENAR SERGIPE

03/10/19 - 10:37:25

Com o objetivo de oferecer assistência técnica e gerencial gratuita durante dois anos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE está com inscrições abertas para os produtores de leite. A inscrição deve ser realizada até 2 de dezembro de 2019.

O programa de Assistência Técnica e Gerencial tem por objetivo orientar os produtores sobre como gerenciar a propriedade e aumentar a sua produção de leite. A metodologia é baseada em visitas técnicas mensais com foco em gerenciamento e treinamentos. A expectativa é atender mais de 700 produtores em 2020.

O presidente do Senar/SE, Ivan Sobral, explica que a assistência técnica tem mudado a realidade dos produtores de leite. O programa iniciou em 2016 beneficiando 140 produtores distribuídos em sete municípios. Atualmente, 200 produtores em 10 municípios estão sendo atendidos pelo Senar/SE.

“O programa de Assistência Técnica tem trazido bons resultados para Sergipe. Temos casos de produtores que dobraram a produção depois da assistência, e mesmo depois da finalização do programa aumentaram a produção. Este programa será ampliado em 2020 atendendo todos os municípios sergipanos”, afirma Ivan.

Inscrição

Podem participar do cadastro produtores de todos os municípios sergipanos com produção diária a partir de 70 litros. Os interessados devem acessar o link disponível no site www.senarsergipe.org.br. Dúvidas entrar em contato através do e-mail [email protected] ou das redes sociais @sistemafaesesenar.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria