FETAM/SE emite nota sobre aprovação em 1º turno da Reforma da Previdência no Senado

03/10/19 - 15:25:48

Não podemos esquecer quem está ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras!

No Dia Internacional do Idoso, 01 de outubro, o Senado Federal aprovou em primeiro turno a Reforma da Previdência, medida que inviabiliza a aposentadoria e dificulta o acesso a benefícios sociais por parte da população brasileira.

Foram 56 votos a favor e 19 contrários ao Projeto de Emenda a Constituição (PEC) que prevê uma série de mudanças no sistema de aposentadorias e de pensões do setor público e privado.

Diante da iminência da aprovação desta reforma, a FETAM Sergipe convida todos os trabalhadores e trabalhadoras a se somarem ao ato público que acontece amanhã (3/10) com concentração às 14h, em frente à Secretaria de Estado da Educação (Rua Gutemberg Chagas, 169, DIA – rua do fundo do Palácio do Governo).

O ato integra a Greve Nacional da Educação, realizada pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) com o apoio e construção conjunta dos sindicatos, centrais sindicais e movimentos sociais e populares. A FETAM Sergipe apoia a manifestação.

A iniciativa, que contou com a adesão da UFS, IFS e das escolas da rede estadual e municipal de Aracaju e de outros municípios por meio de seus respectivos sindicatos, é uma forma de protestar contra o aprofundamento dos cortes de recursos na educação, que promove o sucateamento da educação pública.

Por Iracema Corso

Foto assessoria