Governo do Estado lança processo licitatório para reforma do Estádio Adolfo Rollemberg

Uma antiga reivindicação dos moradores do Conjunto Agamenon Magalhães e adjacências, em Aracaju, será atendida dentro dos próximos dias. Considerado como um dos mais importantes equipamentos de lazer da região, o quase centenário estádio Adolfo Rollemberg (inaugurado no dia 7 de março de 1920), passará por reformas e será devolvido à população próximos dias reformado e pronto para receber jogos oficiais do futebol profissional e especialmente do futebol amador.

Interditado pelo Defesa Civil do Município, a praça de esportes há muito tempo não vem sendo utilizada. O governador Belivaldo Chagas, atendendo apelos da população autorizou a reforma daquela praça de esportes. A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC) deu incio ao processo licitatório. As propostas serão entregues, abertas e avaliadas.

A empresa que oferecer o menor preço global será a vencedora da licitação e terá o prazo de 180 dias para execução e entrega da obra. A perspectiva é que a obra seja entregue antes do dia 7 de março de 2020. Assim, ao completar 100 anos, o Adolfo Rollemberg será entregue ao público desportista daquela região e a comunidade terá o estádio de volta, pronto para receber uma grande festa, para comemorar o centenário do mais antigo estádio de futebol do Estado de Sergipe.

O Adolfo Rollemberg já foi palco de grandes jogos de futebol. Há 50 anos, foi a grande alternativa para os jogos oficiais, no momento em que a Arena Batistão estava sendo construída. “Será uma reforma suficiente para atender às exigências da Defesa Civil e que o estádio seja desinterditado. A proposta foi que se fizesse os serviços necessários e mais urgentes e depois se faria uma reforma mais ampla. E assim ficou definido”, revelou engenheiro Valdir Santos, da Seduc.

As obras de reforma do Adolfo Rollemberg sofrerão intervenções no gramado do campo de futebol, com plantio de grama especial, idêntica à que existe hoje na Arena Batistão, reforma dos vestiários, bilheterias, banheiros e sanitários. Reformas dos sistemas hidro sanitário, sistema elétrico, revisão das esquadrias (portas, janelas e portões), revisão da cobertura, alambrados, troca das traves, recuperação dos muros, entre outros pequenos serviços.

A obra está orçada em R$ 636 mil, será entregue dentro de 180 dias e será suficiente para que o Adolfo Rollemberg seja restituído aquela comunidade e assim se transforme no estádio de futebol, onde os moradores possam exercer a pratica de atividades esportivas, especificamente o futebol nos finais de semana e dias festivos.