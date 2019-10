HOMEM INVADE CASA, FAZ MULHER REFÉM E ACABA PRESO EM NOSSA SENHORA SOCORRO

03/10/19 - 07:25:50

Uma mulher de 46 anos viveu momentos de terror após ter sido feita refém por um homem na noite desta quarta-feira (02), que armado com uma faca e por cerca de quatro horas, a ameaçou.

A ação aconteceu no Conjunto Parque dos Faróis em Nossa Senhora do Socorro e as informações são de que a vitima chegava em casa quando foi rendida pelo homem que dizia ser usuário de drogas e que queria chamar a atenção para a falta de remédios na rede pública.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e tentou negociar, porém o homem se mantinha irredutível e por conta disso, os policiais acabaram atirando com balas de borracha para conter o elemento.

Após ser rendido e imobilizado, o homem foi levado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) e em seguida encaminhado à Urgência Psiquiátrica do Hospital São José.

A vítima, muito assustada e apesar de não ter sido atingida, foi encaminhada para um hospital em Nossa Senhora do Socorro, atendida e foi liberada nesta quinta-feira.

Com informações do radialista J. Pereira