Jovem comemora aniversário com doação de sangue no Hemose

03/10/19 - 15:11:52

Estimulada pelos pais, a estudante Paloma Fernanda Muniz de Lima decidiu comemorar o aniversário de 20 anos doando sangue. “Sei que tem muita gente que precisa do meu sangue. Estou doando para ajudar, enquanto cristãos temos que pensar no próximo, independente do grau de parentesco”, declarou ao finalizar a doação na sala de Coleta do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose).

Na sala de espera da unidade, a dona de casa Alberta Muniz Chagas, não escondia a satisfação com o gesto da filha. “Ela sempre nos acompanhava durante as nossas doações. Para nós enquanto pais é motivo de orgulho saber de sua decisão em se tornar uma doadora de sangue”, comentou.

Para gerente de Ações Estratégicas do Hemocentro de Sergipe, Rozeli Dantas, o aniversário solidário representa o compartilhamento da responsabilidade social que é a doação de sangue. “Doar no dia do aniversário é um verdadeiro exemplo de amor ao próximo e quem tem o entendimento, da importância desse ato, saber que tem uma grande representatividade na vida de pacientes que utilizam o sangue me seus tratamentos”, ressaltou a assistente social.

Conforme a gestora, a questão da conscientização dos jovens sobre o serviço é essencial. Para isso, a equipe de Captação realiza um trabalho educativo junto às escolas e instituições de ensino. “Durante as palestras ou visitas técnicas buscamos falar sobre a importância social da doação e, assim preparar uma nova geração de pessoas comprometidas com a causa”, destacou Rozeli Dantas.

Atendimento

Para ser um doador de sangue é preciso estar saudável, ter mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos de idade. A coleta de sangue do Hemose funciona diariamente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Mais informações sobre os serviços de doação de sangue, cadastro de medula óssea, palestras e visitas técnicas, através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174 ou pelo e-mail: [email protected]

Por Maira Ribeiro

Foto assessoria