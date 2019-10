O Estado se recupera aos poucos

Não se pode dizer que Sergipe está bem e sem problemas profundos nas finanças. Tem dificuldades claras, que estão sendo analisadas para uma solução definitiva. Não se pode desviar a atenção do seu estado de complicações nas finanças, principalmente, e na sua estrutura como um todo. Mas, segundo técnicos da área econômica, há uma luz no final do túnel. Um dos integrantes da equipe de Governo desenhou um quadro interessante de uma melhora que muitos já percebem.

Para ele o governador Belivaldo Chagas pegou Sergipe em “estado terminal, entubado em um leito da UTI, respirando, comendo e ‘descomendo’ por sonda. Um quadro triste e de complicada recuperação”. Na sua avaliação figurativa, o técnico diz que “Sergipe já saiu do quadro ‘clínico’ que se encontrava quando Belivaldo assumiu o Governo, mas continua na UTI livre da entubação e já sem sondas, falando, sorrindo, entendendo, comendo e até indo ao banheiro sozinho. Um milagre! Pode-se dizer assim”.

Mas precisa de muitos ajustes para ser “levado ao apartamento e receber visitas”. Tem que manter rigor nos gastos e segurar excessos, para que o mal pior não retorne. Quer dizer: “um paciente em franca recuperação, que pode acenar para o êxito no primeiro trimestre de 2020, principalmente com a expectativa da exploração ampla do gás e do petróleo encontrados em sua costa, com várias empresas interessadas em se instalar no Estado”.

Há necessidade de maior unidade em torno das dificuldades e de comemoração com a “a saída do coma”. Os aliados precisam ir fundo no tratamento de um Estado que carece de maior força para recuperação, principalmente no que se refere ao pagamento dentro do mês dos servidores públicos, que só se dará quando a questão da previdência for definitivamente solucionada e o Governo não precisar tem que completar – todos os meses – a folha de pagamento dos aposentados.

Para isso só há um medicamento eficaz, segundo o técnico: a reforma na Previdência estadual. Sem isso será impossível a recuperação desse seu mais grave problema, para poder passar a enfrentar outros obstáculos de mais fácil cura. Belivaldo trabalha sem estardalhaço. Num silêncio que ensurdece. Prefere apresentar resultados definitivos a um estado que esteve em situação pré-falimentar. Mas ainda precisa muito trabalho, disposição para a luta e ação cujo resultado chegue ao povo com clareza, transparência e participação.

Uma coisa já está certa: o sucessor de Belivaldo Chagas – seja quem for – pode ter certeza que pegará um Sergipe forte, absolutamente recuperado e transbordando saúde.

Previdência estadual

O governador Belivaldo Chagas (PSD) está estudando a possibilidade de enviar Projeto de Lei (PL) à Assembleia Legislativa, ainda este ano, sugerindo reforma da Previdência estadual.

*** Sem uma reforma na Previdência dificulta o pagamento dos servidores e provoca um rombo nas contas do Estado.

Será única solução

Um técnico do Governo diz que a reforma na Previdência em Sergipe é uma emergência em razão de excessos que foram cometidos por outros Governos, sem avaliar consequências no futuro.

*** – Não há outra condição: ou reforma a Previdência estadual ou o Estado não vai conseguir manter o ritmo de pagamento da folha, disse.

Passa tranquilo

O deputado Luciano Pimentel (PSB) disse ontem, de Recife, onde se encontra, que um projeto de lei para reforma da Previdência em Sergipe passa com tranquilidade na Alese.

*** Segundo Luciano, “todo mundo tem conhecimento da situação da previdência no Estado e das dificuldades para pagamento de aposentados e servidores”.

Como vota o PT?

Já o deputado Zezinho Guimarães (MDB de passagem para o DEM) já disse que precisa ver como o PT vai se comportar na Assembleia com um projeto de reforma da Previdência proposto pelo Estado.

*** Zezinho lembrou que o PT é da base aliada, mas votou contra a reforma da Previdência em Brasília.

*** – Será que lá o PT vota de um jeito e aqui de outro? – perguntou.

Maia em Encontro

O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM), virá quinta-feira, dia 10, a Aracaju, convidado pelo deputado Laércio Oliveira (PP), para participar de Encontro Nordeste da Fecomércio em Sergipe.

*** Virá também o deputado Baleia Rossi (MDB) autor do projeto de Reforma Tributária.

*** Logo depois, Rodrigo Maia viaja a Roma, onde participa da beatificação da Irmã Dulce.

Gilson e o PP

Terça-feira, em Brasília, o deputado Laércio Oliveira jantou com o prefeito de Estância, Gilson Andrade (sem partido) e conversaram muito. O tom da conversa foi o convite de Laércio para Gilson filiar-se ao PP.

*** Não ficou definido, mas o Gilson amanheceu ontem “muito balançado…”.

Samuel está animado

O deputado Capitão Samuel saiu animado do encontro que teve com a senadora Maria do Carmo (DEM) em Brasília. Ela acenou positivo para seu apoio e do partido à sua candidatura a prefeito de São Cristóvão.

*** D. Maria ficou de conversar com Carlos Vilão, que disputou a Prefeitura de São Cristóvão em 2012 e 2016, a primeira delas com apoio de Samuel, que indicou o vice.

*** O deputado também está conversando com Carlos Batalha para ter seu apoio nas eleições do próximo ano.

Candidatura de Henri

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) explicou ontem que o ex-presidente da OAB, Henri Clay não tratou sobre candidatura a prefeito de Aracaju e nem decidiu pela filiação ao partido.

*** Não há uma nova conversa marcada com Clay sobre disputa eleitoral.

Sobre a amizade

Fábio Henrique disse que sempre foi amigo do ex-prefeito de Socorro José Franco, “mesmo com possíveis diferenças políticas, a amizade não acabará”.

*** – Quanto a Zé ser candidato a prefeito de Socorro é normal, faz parte da democracia embora os aliados do prefeito Padre Inaldo digam que ele será o vice na chapa do padre.

Canindé está difícil

Canindé do São Francisco passa por uma dificuldade muito grande, com a queda de arrecadação e as dívidas deixadas pelo ex-prefeito Ednaldo da Farmácia, incluindo atraso no pagamento de salários.

*** O prefeito em exercício Weldo Mariano (PRB) já está enxugando a folha. Para isso vai reduzir salários (o dele já teve corte de 20%) e cortar Cargos em Comissão.

Sobre novas eleições

Até o momento ainda não está definido se as eleições municipais em Canindé para escolha de novo prefeito será direta ou indireta.

*** Se for direta vai analisar o melhor nome para ser o candidato, inclusive o dele.

*** Um problema: O ex-prefeito Ednaldo da Farmácia está recorrendo da decisão da Câmara, que o afastou por impeachment.

Diferença entre partidos

O subtenente Edgar Menezes mostra a diferença entre PT e Psol, em relação à defesa que esses dois partidos fazem em favor dos criminosos: “o PT defende bandidos de grife, políticos, artistas, ONG’s, entre outros”.

*** – Já o Psol é mais humilde, defende maconheiros, traficantes, trombadinhas, assaltantes, estupradores e outros, disse.

Vetos à minireforma

O senador Alessandro Vieira avisa que seus colegas ligados ao Muda Senado estão mobilizados para manter os vetos presidenciais a trechos da minireforma eleitoral.

*** – O Brasil precisa de um sistema político transparente e confiável e o Muda Senado está ao lado da sociedade nesta luta, disse.

Denuncia suspeitas

O senador Rogério Carvalho denuncia que há suspeitas de que parte dessas privatizações anunciadas tem fundos controlados por gente grande de Governo.

*** – Vamos ficar atentos aos bilionários do futuro, se não serão os defensores das privatizações de hoje, sugeriu.

Emendas para o Cirurgia

O médico e ex-senador Eduardo Amorim esteve em Brasília acompanhando a interventora do Hospital Cirurgia, Márcia de Oliveira e colegas, em visita aos parlamentares federais de Sergipe.

*** – Solicitamos o apoio da bancada na destinação de recursos para a unidade hospitalar, que serão utilizados na melhoria dos serviços prestados à população, disse Eduardo.

A alegria de Creuzinha

A coluna de hoje foi produzida em homenagem à procuradora de Justiça Maria Creuza Brito de Figueiredo (Creuzinha), que morreu tristemente em São Paulo ontem.

*** Creuzinha era uma figura ímpar, pelo seu estilo de fazer justiça e conservar amigos.

Uma grande perda…

Um bom bate papo

Teto para gastos – O Senado aprovou simbolicamente, ontem, projeto da Câmara dos Deputados que estabelece teto para os gastos de campanha nas eleições de 2020.

Tem até sexta-feira – Para que as mudanças valham já na próxima disputa eleitoral, é preciso que o texto seja publicado até 6ª feira, exatamente um ano antes das eleições.

Formação partidária – O ex-deputado José Carlos Machado é, sem dúvida, um dos políticos que melhor atua na reorganização partidária. Vem fazendo isso com o DEM.

Contra Vardo – Associações médicas emitiram nota de repúdio contra vereador Vardo da Lotérica, que foi grosseiro durante palestra do médico Ivanilson Alves de Oliveira.

Espera janela – Até o momento o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) não tratou mais sobre mudança de partido. Tudo indica que ele só fará isso quando a ‘janela’ abrir.

Assento no STF – “Quem defende tortura não pode ter assento no Supremo”, disse Gilmar durante sova na Lava Jato. Teria sido uma direta no Sérgio Moro.

Ricardo Vélez – Algumas Universidades não reconhecem Reitores legitimamente nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro. O poder paralelo dos sindicatos precisa acabar de vez!

Falta um ano – A partir de sexta-feira faltará exato um ano para as eleições municipais de 2020. Até lá muitas águas vão rolar…