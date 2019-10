POLÍCIA CIVIL PRENDE TRÊS POR RECEPTAÇÃO DE MOTO LEVADA DE VÍTIMA MEDIANTE FRAUDE

03/10/19 - 09:37:10

O veículo estava sendo anunciado em um site de vendas

Equipes da Polícia Civil de Boquim, com o apoio da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), prenderam três homens pela prática de receptação. Na ação policial, uma motocicleta, que foi subtraída mediante fraude, na última quinta-feira, 26, foi recuperada. O veículo foi anunciado em um site de vendas.

De acordo com o delegado Marcelo Hercos, três homens armados se passaram por policiais e levaram a motocicleta da vítima sob o pretexto de que estaria sendo apreendida por atraso em documentação. Após investigação, descobriu-se que estava sendo anunciada em um famoso site de vendas.

Diante do anúncio, foi marcado um encontro para visualização do veículo. Lá, estavam três homens identificados como Cainã Santana de Oliveira Lima, Wanderson de Jesus Guimarães e Luiz Sergio Santos. Eles foram presos em flagrante pelo crime de receptação e conduzidos a uma unidade policial.

Na delegacia, verificou-se que contra Wanderson existia um mandado de prisão em aberto em decorrência da prática de roubo majorado e associação criminosa. “As investigações levam a crer que ele é o principal responsável pela receptação da moto, e que tem contato com os autores do crime”, complementou o delegado.

As buscas seguem para localizar os responsáveis pela subtração da motocicleta. A Polícia Civil reitera que a população também pode contribuir para elucidação de ações criminosas e prisão dos envolvidos. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.

Fonte e foto SSP