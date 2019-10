Saúde alerta para início da campanha contra o Sarampo em Aracaju

03/10/19 - 08:15:34

Seguindo o calendário do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vai iniciar na próxima segunda-feira, dia 7, a Campanha de Vacinação contra o Sarampo. Na tarde desta quarta-feira, 2, os profissionais responsáveis pela vacinação, reunidos no auditório da SMS, alinharam as ações.

A Campanha, de abrangência nacional, terá duas fases. A primeira, de 7 a 25 de outubro, será focada nas crianças de 6 meses a menores de 5 anos, com o dia ‘D’, no sábado, dia 19. Já a segunda etapa começará em 18 de novembro e se estenderá até o dia 30, que será, também, o dia ‘D’. O público alvo, nesta fase, será a população de 20 a 29 anos.

Segundo a coordenadora de Imunização da SMS, Ilziney Simões, a vacina contra o sarampo já é disponibilizada para a população na rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS), na faixa etária de 1 a 49 anos e a campanha vem como estratégia para melhorar as coberturas vacinais.

Importância

“A campanha é voltada para a criança e para o adulto jovem, porque são as faixas etárias mais acometidas pela doença. Estamos aqui reunidos com os gerentes das unidades para fazer uma preparação para a campanha. Além da vacina contra o sarampo, nós também vamos atualizar todas as outras vacinas de rotina, por isso é importante levar a carteira de vacinação, documento de identificação e comprovante de residência. O país está em alerta, em virtude dos casos confirmados de sarampo, resultante das baixas coberturas vacinais”, explicou.

Para o enfermeiro da UBS Dona Jovem, Geison Valença, a iniciativa da SMS de reunir os profissionais das unidades é muito importante. “A vacinação é a única efetiva forma de proteção, e este encontro é o momento de definir as estratégias de cobertura vacinais, conforme preconiza o Ministério da Saúde, e um momento como esse serve para que cada um desperte para as suas responsabilidades e compromisso de manter as coberturas”, disse.

Dados da doença no Brasil

A Organização Pan Americana de Saúde (OPS) concedeu ao Brasil, em 2016, certificado de erradicação do sarampo, que não registrava casos novos desde 2000. Porém, em 2017, ocorreu um surto de sarampo na Venezuela que chegou ao Brasil em 2018, ocasionando a perda do certificado.

Aracaju teve neste ano três casos notificados, um caso descartado, dois em investigação e nenhum óbito.

SMS