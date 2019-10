Sergipe Gás participa de Encontro de Negócios sobre a Cadeia do Gás no estado

03/10/19 - 09:49:42

A Sergipe Gás (Sergas) participou, na última terça-feira, 1º de outubro, do Encontro de Negócios sobre a Cadeia do Gás no Estado de Sergipe, realizado em Umbaúba.

O evento foi promovido pela prefeitura do município, com participação dos municípios de Itabaianinha, Tomar do Geru, Cristinápolis e Indiaroba, e aconteceu no Centro Estadual de Educação Profissional Dr Ulysses Guimarães. O Sebrae também participou da atividade.

O diretor-presidente da Sergas, Valmor, Barbosa em sua fala ao abrir o evento, fez uma explanação do quadro vivenciado pela companhia no atual cenário. “As recentes descobertas de gás natural em aguas profundas no litoral de Sergipe elevam o estado a uma condição de destaque nesse segmento em nível global. Vivenciando essa nova realidade, é natural que eventos como esse aconteçam com frequência, e o município de Umbaúba e os seus vizinhos da região sul do estado saíram na frente, o que enseja oportunidades advindas da descoberta”, explicou.

Valmor também falou sobre as medidas adotadas pelo Governo de Sergipe, que facilitam a evolução do segmento. “O preço não permite uma margem para esse tipo de investimento, porém com as novas descobertas nas costas brasileiras e de Sergipe, e a anunciada quebra do monopólio da comercialização do gás no Brasil nos deixa bastante otimistas com relação a chegada de novas empresas do segmento e que possamos adquirir a molécula do gás mais barato e assim gerar condições de interiorização do sistema de gás natural encanado. Aliado a isso o Governador Belivaldo Chagas tem adotado medidas firmes e importantes, como a isenção do ICMS para indústrias que fazem parte do PSDI, redução de 18% para 12% para outras empresas que não fazem parte do programa, assim como assinou no ultimo dia, 26, o Decreto com as novas normas do Regulamento dos Serviços Locais de Gás Canalizado do Estado de Sergipe, ao homologar as alterações aprovadas pelo Conselho Superior da Agrese”, complementou.

Pelo novo decreto, o Consumidor Livre, com volume de consumo igual ou superior a 300.000 m3/mês de gás, sem restrição de consumo mínimo diário, tem a opção de adquirir o gás de qualquer agente Produtor, Importador ou Comercializador. Houve ainda a criação da definição de Redes de Distribuição Exclusivas, Dedicadas e Específicas. Neste caso, a Agrese deverá estabelecer o valor da Tarifa de Movimentação Específica de Gás (TMOV-E), considerando apenas os custos de operação e manutenção destas instalações em observância aos princípios de razoabilidade, transparência, publicidade e as especificidades de cada instalação.

Valmor ainda deixou claro que existe possibilidades para atendimento do gás natural por parte da Sergas ao interior do estado, e que a companhia está estudando outras formas de levar o gás pela via rodoviária, através de prestadores desse tipo de serviço.

Após a fala do prefeito anfitrião Huberto Santos Costa, a programação técnica do encontro teve sequência com a palestra ‘O Desenvolvimento Econômico da Região Sul e a Importância da Referência Estaratégica do Município de Umbaúba para a Região’, proferida pela assessora técnica do município de Umbaúba. Na sequência, o tema abordado foi ‘O Mapa do Gás Natural no Estado de Sergipe’, sendo ministrado pelo diretor técnico e comercial da Sergas, o engenheiro Enaldo Valadares.

Alguns pontos durante a palestra foram abordados, como opção de oportunidades na criação da cerâmica branca que possui um maior valor agregado, a positivação comercial de postos de combustíveis com o GNV – Gás Natural Veicular. Os empresários da região compreenderam que o cenário de transformação hoje é uma realidade e com ela as oportunidades de avanços e melhorias com novos empreendimentos.

Fonte e foto assessoria