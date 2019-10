STERTS EMITE NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DO RADIALISTA FERNANDO JUNIOR

O Sindicato dos Radialistas de Sergipe, tem o doloroso dever de comunicar a todos, o falecimento de nosso companheiro, o Radialista Fernando Pedro da Silva (Fernando Jr), que ocorreu hoje, dia 03 de outubro, na capital sergipana.

Informamos que corpo está sendo velado na Osaf, localizado na Rua Itaporanga N. 436 e sepultamento será na manhã desta sexta-feira, às 10:00 horas, no Cemitério Colina da Saudade em Aracaju.

Fernando Junior nasceu em Recife-PE. Em sua cidade natal, trabalhou na Rádio Jornal do Comércio, Rádio Clube de Pernambuco, Rádio Olinda, Rádio Tamandaré. Foi assessor de imprensa da CHESF no Recife e trabalhou também em São Paulo. Em Sergipe trabalhou na Ilha FM e atualmente estava na Rádio Jornal FM.

Perdemos um excelente profissional e companheiro de profissão. O rádio hoje perde o tom claro da alegria e tem a cinza penumbra da dor.

Lamentamos profundamente sua tão prematura partida e nos consolamos com a idéia que agora ele descansa em paz junto do nosso criador.

Solidarizamos com a família enlutada e com os amigos, dividimos assim a tristeza e saudade dessa despedida, com a certeza de que nosso amigo sempre será lembrado de maneira positiva por cada um que aqui ficou.

O Sindicado dos Radialistas de Sergipe, muito consternado, presta assim suas respeitosas condolências e deixa aqui os nossos mais sinceros pêsames.

Ascom STERTS