Tobias Barreto pode se tornar a Capital Nacional do Bordado

03/10/19 - 09:59:21

O deputado federal Fábio Reis (MDB/SE), coordenador da bancada sergipana na Câmara dos Deputados, apresentou nesta quarta-feira (2) o Projeto de Lei 5356/2019, que propõe o reconhecimento de Tobias Barreto como a Capital Nacional do Bordado.

Segundo o parlamentar, é preciso valorizar e incentivar as potencialidades locais, especialmente a de Tobias Barreto, referência nacional em bordados. “Na década de 70, o município começou a se destacar no comércio de confecção em geral, inclusive bordado. Pela beleza e qualidade desses trabalhos, as cidades vizinhas começaram a frequentar a região para comprá-los”, contou Fábio Reis.

A indústria e o comércio de bordados no município de Tobias Barreto são reconhecidos por serem os grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico local e regional, gerando emprego e valorizando o trabalho das famílias tobienses, fomentando o turismo comercial e conquistando o mercado nacional e internacional. “O povo sergipano é trabalhador e inventivo. Mostra disso é a arte que se encontra em todos os cantos. Nações como Espanha, Portugal, Chile e Nicarágua já foram impactadas com o trabalho feito na região”, destacou o autor do projeto.

Grande parte do que é produzido no município é vendido diariamente no comércio local, no Distrito Industrial e também em feiras semanais. Além disso, a cidade recebe dezenas de ônibus turísticos, com compradores de todo o Brasil. “O importante e belo trabalho desenvolvido pela população e comerciantes faz Tobias Barreto ser merecedor do título de Capital Nacional do Bordado”, concluiu o deputado.

Assessoria de Imprensa