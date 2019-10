Trânsito no bairro Marcelo Déda será alterado a partir de segunda, dia 07

03/10/19 - 13:45:55

A prefeitura de São Cristóvão informa alteração no trânsito na área de conurbação entre os bairros Marcelo Déda e Jabotiana, em Aracaju, a partir de segunda-feira (07), devido às obras de pavimentação na antiga estrada de Cabrita.

Quem reside nos condomínios localizados no bairro Marcelo Déda, cujo acesso é a via Antônio Silveira, seguirá pelo trecho recém pavimentado da antiga estrada da Cabrita. O desvio será necessário porque a via Antônio Silveira terá um trecho interditado para intervenção no pavimento. Equipes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) estarão no local orientando motoristas.

A intervenção é uma medida de prevenção de enchentes e será realizada pelas prefeituras de São Cristóvão e de Aracaju e pelas construtoras que possuem empreendimentos no local.

Da assessoria