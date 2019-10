Vereador cabo Didi parabeniza Radiopatrulha por ação em defesa da sociedade

03/10/19 - 05:40:38

Quero parabenizar aqui a guarnição do Batalhão de Radiopatrulha que entrou em confronto na tarde desta quarta-feira (02), em plena luz do dia, na avenida Beira Mar. Conheço todos aqueles militares envolvidos na ocorrência e sei da competência, da índole e do caráter de cada um. Policiais como esses nós cidadãos devemos rezar por eles, pois não é fácil sair de sua casa sem ter a certeza do retorno. Falo isso porquê recentemente perdemos o colega Genésio em pleno serviço policial. Que Deus proteja a família dele nesse momento de angústia e de ausência. Aos nossos guerreiros de hoje, que Deus dê o conforto e a tranquilidade suficiente para o retorno ao seu lar, que possar serem abraçados pelos seus entes queridos…

Parabéns radiopatrulheiros;

Parabéns PMSE;

Parabéns guerreiros;

Vereador Cabo Didi