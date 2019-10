VINÍCIUS PORTO: É UMA HONRA QUANDO VAMOS À PMA; SOMOS BEM TRATADOS

03/10/19 - 04:53:00

O vereador Vinícius Porto (DEM) utilizou a Tribuna durante o Grande Expediente da 77ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta quarta-feira, 02. Em sua fala, o parlamentar fez elogios à administração do prefeito Edvaldo Nogueira e criticou a oposição.

Vinícius, que é líder da bancada da situação, destacou que os vereadores são sempre bem recebidos na Prefeitura de Aracaju (PMA). Ele parabenizou Edvaldo pelo evento da última terça-feira, 1º, onde este se reuniu com os vereadores para enviar à Casa o novo projeto da Lei da Publicidade. Vinícius Porto ainda disse que há, segundo ele, uma falta de união na oposição.

“Sempre é uma honra quando vamos à Prefeitura. Somos muito bem tratados e convidados para reuniões políticas e administrativas, diferente de alguns aqui, que fazem parte de um grupo e não são convidados para absolutamente nada. Ontem foi um momento maravilhoso, estava ao lado do prefeito e ele agradeceu toda a sua bancada, dizendo que a força e a dedicação que ele tem pela cidade passam pela Casa, pela ação dos vereadores. O prefeito disse que não teria condições de ser o gestor de Aracaju desta forma se não fosse a CMA, os vereadores que querem ver a cidade crescer. ”, afirmou.

Vinícius seguiu destacando a quantidade de recursos que o atual prefeito conseguiu para a capital, muito com ajuda dos vereadores. De acordo com ele, a oposição tem trabalhado contra o crescimento da cidade, mas ainda assim o trabalho tem acontecido: “Não houve na história de Aracaju nenhum prefeito que conseguisse recursos com o montante que ele conseguiu. Conseguimos através de um grande trabalho em equipe quase R$ 1 bilhão em investimentos. Edvaldo disse que gostaria muito de contar conosco para, em Brasília, assinar um documento trazendo para Aracaju investimentos da ordem de R$ 300 milhões. Essas ordens de serviço de início das obras no mês de outubro”.

Por fim, Vinícius falou sobre a Lei de Publicidade, que foi construída em diálogo com os empresários, e lembrou que gestores da cidade de Salvador vieram para Aracaju com o objetivo de debater com o prefeito Edvaldo Nogueira.

“Construímos em várias reuniões com empresários esse projeto, e participamos de todas as letras escritas aí. É uma ação entre a população, os vereadores e a CMA, com todos pensando em construir uma cidade cada vez mais justa, sólida, bonita. Temos as avenidas recapeadas, os postos de saúde funcionando, os servidores recebendo em dia. Gestores de Salvador vieram para cá e estão se reunindo na Prefeitura, para ver o que está sendo feito por aqui e aprender. Isso nos dá uma energia muito grande!”, exclamou.

Em aparte, alguns vereadores comentaram o discurso. Isac Silveira (PCdoB) e Dr. Manuel Marcos (PSDB) endossaram o discurso de Vinícius.

“Há uma angústia de parte da oposição. Eles precisam reconhecer que estas obras não aconteceriam sem uma ação contundente do prefeito. É errado urbanizar e fazer saneamento básico? As obras estão sendo feitas na periferia, nos bairros mais pobres”, disse Isac.

“Uma das coisas que mais me impressionou em Edvaldo é sua capacidade para captar recursos em um país com a economia tão defasada. Se o Estado de Sergipe hoje for buscar recursos no Governo Federal, talvez não consiga. Devemos parabenizar o prefeito por construir isso, e é muito importante que a Câmara de Vereadores fique feliz”, afirmou Manuel Marcos.

Também em aparte, Cabo Amintas (PTB), que faz parte da oposição, criticou o discurso de Vinícius Porto e o comportamento do prefeito.

Foto Gilton Rosas

Por Eduardo Costa e Leilane Coelho