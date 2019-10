36º Jogos da Primavera seguem movimentando quadras e pistas esportivas em SE

04/10/19 - 07:19:41

Atletismo e Paraatletismo prosseguem na segunda e terça-feira, dias 7 e 8, quando serão conhecidos os atletas e paratletas que irão a Blumenau-SC

A terceira fase dos 36º Jogos da Primavera começou no dia 27 de setembro com a realização das competições que reúnem as modalidades individuais e seguem até o dia 18, com a presença de um grande público, agitando quadras, pistas, mesas e tatames. Essas competições definirão os atletas-alunos que representarão o Estado de Sergipe nos Jogos Escolares da Juventude, de 16 a 30 de novembro, em Blumenau-SC.

Até o momento, já foram realizadas e encerradas as competições de Ginástica Rítmica, Tênis de Mesa e Vôlei Sentado. O Atletismo e Paraatletismo começaram na segunda-feira (30), sofrem uma parada no sábado e domingo, dias 5 e 6, e prosseguem na segunda e terça-feira, 7 e 8, quando serão conhecidos os atletas e paratletas que irão a Blumenau-SC. As provas de Atletismo e Paratletismo acontecem na pista de atletismo da Unit com a presença de um grande público adepto da modalidade.

As competições de Badminton e Parabadminton tiveram início no dia 27 de setembro e os classificados serão definidos na rodada final, marcada para o dia 6 de outubro. As partidas estão sendo disputadas no ginásio de esporte do CEX Dom Luciano Duarte.

Classificação

Ao contrário das duas fases anteriores, a terceira fase dos Jogos da Primavera, classifica diretamente os campeões de cada modalidade e categoria, para a fase mais importante dos Jogos Escolares da Juventude-2019, a fase nacional, que será disputada entre os dias 16 e 30 de novembro, em Blumenau-SC.

Estão em disputa as seguintes modalidades: Atletismo e Paraatletismo, Badminton e Parabadminton, Ginástica Artística (GA), Ginástica Rítmica (GR), Judô, Karatê, Luta Olímpica, Natação Paranatação, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia e Vôlei Sentado e finalmente o Xadrez.

As provas de Ciclismo serão no Kartódromo Emerson Fittipaldi, no dia 15 de outubro. A Ginástica Artística (GA) será nos dias 4 e 5 de outubro no CT Arthur Zanetti, em Carmópolis. A Luta Olímpica acontece no dia 18 de outubro no Colégio Ômega. O Karatê será no Colégio Arquidiocesano Centro, nesta quarta-feira dia 2 de outubro. As provas de Natação e Paranatação acontecem no Parque Aquático Zé Peixe, nos dias 14, 15, 16 e 17 de outubro.

Na AABB, na Praia de Aruana, entre os dias 17 e 19 de outubro acontecem as competições de Vôlei de Praia. O Xadrez será nos dias 16, 17 e 18 e de outubro no Gonzagão. A previsão é de que a festa de encerramento com a premiação e definição das equipes que representarão o Estado de Sergipe na fase nacional aconteçam no dia 18 de outubro, no Gonzagão.

Sergipe já tem classificadas para a fase nacional dos JEJs em Blumenau-SC, as equipes do Futsal masculino categoria B, do IDFG e o Voleibol masculino categoria A, do Arquidiocesano, vagas que foram conquistadas recentemente na fase Regional, realizada em Natal-RN, entre os dias 19 e 24 de setembro.

Fonte e foto assessoria