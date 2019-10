66 anos da Petrobras são lembrados por João Daniel, que rechaça ataques

04/10/19 - 05:17:11

Em discurso na Câmara na sessão desta quinta-feira, dia 3, o deputado federal João Daniel (PT/SE) lembrou a passagem dos 66 anos da Petrobras e parabenizou todos petroleiros, trabalhadores e trabalhadoras que fazem a empresa. “Nosso mais profundo reconhecimento à importância do papel da Petrobras para o desenvolvimento do Brasil. Esta empresa símbolo para aqueles que defendem uma Nação justa e soberana”. Além de reiterar seu apoio à não privatização da Petrobras, o deputado João Daniel também repudiou o fechamento e abandono da Petrobras em Sergipe e no Nordeste e o arrendamento da Fafen. “Nós defendemos uma Petrobras estatal digna, orgulho do povo brasileiro!”.

O parlamentar lamentou a punição sofrida por ela a partir da operação Lava Jato. “O juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, ao invés de prender e separar aquilo que era corrupção através de membros das empresas privadas e da empresa Petrobras, eles atacaram frontalmente a Petrobras e as empresas que atuavam na área, destruindo mais de 200 mil empregos nesse país. Este foi o maior ataque à Petrobras”, destacou. Segundo o parlamentar, a empresa passa por um ataque jamais visto na história do Brasil. “Em nenhum país do mundo, que tem uma justiça correta, séria se age assim”, completou.

Segundo João Daniel, a Petrobras é uma empresa que garantiu e poderá garantir um grande programa de Educação, como houve no Congresso a aprovação dos royalties da exploração para a Educação e Saúde, e poderá ter uma grande contribuição para o desenvolvimento nacional se não for tão fortemente atacada. Em seu discurso, o parlamentar saudou todos do movimento sindical em nome dos Sindicato dos Petroleiros de Sergipe e alagoas (Sindipetro), que nesta quinta-feira realizaram ato em Aracaju na defesa da empresa, assim como fizeram trabalhadores em Curitiba. Ele acrescentou que os petroleiros sabem que o presidente deste país que deu à empresa todas as condições, quando foi descoberto o pré-sal e que a transformou numa das maiores potências do mundo da área de petróleo foi Lula.

“Mas um dia havemos de fazer justiça”, ressaltou o deputado, ao acrescentar que não se pode dizer que o presidente e Lula ou a presidenta Dilma Rousseff impediram qualquer representante responsável por investigação de exercer o seu trabalho. “O governo do Partido dos Trabalhadores sempre deu total apoio e criou todas as condições para as instituições. Mas, lamentavelmente, o procurador e o juiz da lava Jato tinham um projeto baseado nos interesses internacionais, para transformar cor ver baseado nos interesses internacionais, transformar em seu projeto de poder e por isso eles tentaram destruir a Petrobras e grande parte das grandes empresas nacionais. Eles nunca pensaram nos mais de 200 mil trabalhadores que perderam seus empregos”.

Foto assessoria

Por Edjane Oliveira