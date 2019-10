Ação do Sebrae: mutirão atendeu mais de 1,8 mil empreendedores

04/10/19 - 15:40:47

Ação do Sebrae foi realizada para celebrar o Dia da Micro e Pequena Empresa

Mais de 1,8 mil empresas visitadas em seis municípios para conhecer os desafios dos empreendedores sergipanos e ajuda-los a gerenciar melhor os seus negócios. Esse é o resultado do Mutirão Sebrae, uma ação que levou os colaboradores da instituição para celebrar o Dia da Micro e Pequena Empresa e ampliar o relacionamento com os seus clientes.

Durante toda a quinta-feira, as equipes estiveram em estabelecimentos comerciais de Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto, Propriá e Nossa Senhora da Glória realizando um mapeamento dos principais obstáculos que cada empresário enfrenta e as soluções mais indicadas para resolver cada diferente situação. Além disso, forneceram orientações sobre diversos temas que fazem parte do dia a dia do empreendedor.

“O nosso objetivo é estar cada vez mais próximo do empresariado local para identificar oportunidades que os ajudem a promover melhorias e fortalecer os seus negócios. Essa ação foi fundamental para ampliar o relacionamento com o nosso público e oferecer as soluções mais adequadas para cada tipo de necessidade”, explica o diretor Técnico do Sebrae e coordenador do Mutirão, Emanoel Sobral.

Em Lagarto um dos estabelecimentos visitados foi o da empresária Elaine Santos. Proprietária de uma loja de móveis no centro da cidade, ela aproveitou a presença dos técnicos do Sebrae para tirar dúvidas sobre finanças.

“Esse momento é importante para apresentar as dificuldades que enfrentamos no dia a dia e discutir como é possível melhorar. O bate papo nos motiva a continuar trabalhando ainda mais e apostar no sucesso do nosso negócio”.

Dicas

Para continuar celebrando o Dia da Micro e Pequena Empresa, o Sebrae também disponibiliza em seu portal uma série de dicas para tornar os empreendimentos mais atrativos e rentáveis. São vídeos sobre o uso das redes sociais como estratégia de marketing, formação de preço, finanças, produtividade e a nova Medida Provisória da Liberdade Econômica. O material está disponível gratuitamente no endereço eletrônico www.se.sebrae.com.br

No Brasil, os pequenos negócios representam 99% do total de empresas privadas, ou seja, 14 milhões de empreendimentos. Esses negócios empregam 55% do total de trabalhadores com carteira assinada e são responsáveis por 27% do PIB.

“O pequeno empresário é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, pois é ele quem move a nossa economia. Todos os meses são essas empresas que despontam como principais geradoras de ocupação e renda, então nada mais justo do que valorizá-las e oferecer todo o apoio necessário para que elas continuem crescendo”, reforça o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante