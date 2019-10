Adailton Martins cobra ao vice-presidente melhorias para Sergipe

Durante a solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 4, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Adailton Martins (PSD), aproveitou a ocasião para cobrar do Governo Federal, a liberação dos recursos para conclusão das BR-101 em 2020 e pontuou os prejuízos que o estado vêm sofrendo com relação ao fechamento da FAFEN, e agora, com a possível retirada da sede da Petrobras do estado. Na área da educação, o parlamentar lamentou o contingenciamento dos recursos de pesquisa e custeio das Universidades Federais.

“Essa decisão do Governo Federal gerou um alto índice de desemprego no estado. O governo Bolsonaro tem maltratado Sergipe. Como representante do povo sergipano, tenho que cobrar e, além disso, pedir compreensão e ele, como vice-presidente, veja o que pode ser feito para os nordestinos”, destacou o parlamentar, esclarecendo que nas últimas eleições votou em Haddad, mas tem a obrigação reivindicar melhorias para o povo sergipano.

Da assessoria

Foto: Jadilson Simões