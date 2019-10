ANGÉLICA GUIMARÃES É ABSOLVIDA NO PROCESSO DE SUBVENÇÕES DA ALESE

04/10/19 - 06:32:30

A ex-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe e atual conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Angélica Guimarães, à época presidente da Alese, foi absolvida nesta quinta-feira (03) do processo das verbas de Subvenção. A sentença foi proferida pela juíza da 18ª Vara, Cristina Machado.

As subvenções eram as verbas individuais de R$ 1,5 milhão que a Assembleia Legislativa de Sergipe liberava para que cada um dos 24 deputados para que fosse destinado à entidades sociais e sem fins lucrativos do Estado.

Sobre as verbas de subvenção da Alese, dois parlamentares, Augusto Bezerra e Paulinho das Varzinhas, foram condenados, perderam o mandato e acabaram presos.