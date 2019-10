DEFESA CIVIL DE ARACAJU ATENDE OCORRÊNCIA DE DESABAMENTO NO CENTRO

04/10/19 - 13:55:51

Nesta sexta-feira, 4, a Defesa Civil de Aracaju atendeu a uma ocorrência de desabamento no Centro. A informação chegou ao órgão municipal por meio de um contato telefônico para o 199 feito por um morador local para informar a queda da fachada de um imóvel abandonado, localizado na rua Laranjeiras.

Segundo o coordenador técnico da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo de Santana, que não aponta causas, o desabamento teria ocorrido durante a madrugada, mas o chamado à Defesa Civil só foi feito pela manhã. Ao chegar no local, os técnicos identificaram que se tratava de um imóvel abandonado. Assim, isolaram parcialmente a área e buscaram identificar o proprietário.

Os integrantes da Defesa Civil também acionaram a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), já que, com o desabamento, resíduos da construção invadiram tanto o passeio quanto a via. A Defesa Civil também notificará o proprietário do imóvel, a fim de que ele tome providências para evitar os riscos de um colapso secundário.

Segundo o coordenador, a causa do desabamento é desconhecida, mas pode ter correlação com a incidência das chuvas de ontem, já que a estrutura do imóvel abandonado já estava bastante deteriorada pela ação do tempo.

Ainda nesta sexta, à tarde, os técnicos da Defesa Civil Municipal retornarão ao local, dessa vez com auxílio de um drone, para analisar toda a área da construção, inacessível em virtude do alto nível de comprometimento da estrutura.

Foto Semdec