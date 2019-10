Edvaldo nomeia Geraldo Santana como vice-presidente da Emurb

04/10/19 - 13:41:01

O prefeito Edvaldo Nogueira nomeou, nesta sexta-feira, 4, o engenheiro civil Geraldo Santana como vice-presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização. Servidor da Emurb desde 1985, ele já ocupava o cargo de coordenador de obras, função que passará a acumular junto à Vice-Presidência.

“Geraldo Santana tem história dentro da Emurb, é funcionário de carreira, tem grande capacidade técnica, experiência e agora passará a exercer mais esta função. Tenho confiança de que seguirá atuando com muito talento. Nomeá-lo vice-presidente é o reconhecimento do trabalho que ele desenvolve”, afirmou o prefeito.

Geraldo Santana respondeu interinamente pela presidência da Emurb no mês passado durante as férias de Sérgio Ferrari. O cargo de vice-presidente estava vago desde a saída de Ubirajara Barreto que deixou a função para assumir a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade no início deste ano.

A Emurb é responsável pela implantação e recuperação da malha viária e da rede de drenagem, além da construção, reforma e ampliação das escolas, creches, postos de saúde e prédios da administração municipal, como também a urbanização de praças. Realiza também a implantação de iluminação pública e executa programas habitacionais, entre outras ações.

Foto Ana Licia Menezes