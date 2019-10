Empresário Milton Andrade palestrou no Almoço Somese desta semana

04/10/19 - 11:04:34

O Almoço Somese dessa quinta-feira, 3, teve como convidado o advogado, empresário e palestrante, Dr. Milton Andrade, que é coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju, conselheiro do Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos de Sergipe e foi candidato ao governo do Estado de Sergipe em 2018. Na oportunidade, ele debateu sobre o tema: “Contexto Político de Sergipe”.

Segundo o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, debater sobre o contexto político do Estado é de grande valia para a sociedade. “O Dr. Milton Andrade é um político jovem que entende muito bem do assunto que aborda e nos sentimos privilegiados em poder debater com ele sobre o momento atual da política em Sergipe”, pontuou Dr. Aderval.

Para o convidado da semana, debater na Somese é sempre muito produtivo e um aprendizado imenso. “Conversamos em alto nível com bons questionamentos e, tenho certeza, que foi esclarecedor para ambas as partes. Está muito claro que todos estão cansados de tanta corrupção e impunidade e de gestões pouco eficientes”, enfatizou Dr. Milton.

De acordo com o clínico geral, Dr. Alvimar Moura, ouvir Milton falando é sempre positivo porque é uma jovem liderança e que impressiona com sua bagagem de informação. “Ele sempre nos traz números atualizados, fala com propriedade e se prepara para os debates e acho que das últimas eleições para cá, foi o que apareceu de novo na política sergipana e sei que tem muito a contribuir”, comentou Dr. Alvimar.

