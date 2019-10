“Esse atentado não ficará impune”, garantiu João Eloy sobre crime em escola

04/10/19 - 05:34:12

Na manhã dessa quinta-feira (03), a prefeita do município de Nossa Senhora Aparecida, Verônica Sousa, acompanhada do secretário de educação, José Silva, foi recebida pelo secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, para uma reunião sobre o episódio de vandalismo ocorrido na Escola Municipal Gabriel Lima dos Santos, no povoado Arari.

Durante o encontro, que também contou com a participação da delegada-geral da Polícia Civil, Katarina Feitosa, e do coordenador das delegacias do interior, Jonatas Evangelista, a prefeita solicitou o empenho das equipes policiais na elucidação do crime contra a educação pública municipal.

“Esse encontro faz parte das providências que estamos tomando para buscar justiça para esse ato delituoso, que tanto prejudicou os nossos alunos e o patrimônio que é deles. Viemos buscar o apoio da inteligência investigativa do nosso estado, para que possamos identificar e punir os responsáveis”, destacou a prefeita.

Na ocasião, a prefeita aproveitou a oportunidade para solicitar reforço na ronda policial dos povoados. Prontamente, o secretário João Eloy informou que as equipes já estão trabalhando na identificação dos responsáveis pelo ato criminoso. “Esse atentado não ficará impune”, garantiu o secretário.

Entenda o caso

Na madrugada de quarta-feira (02), criminosos invadiram a Escola Municipal Gabriel Lima dos Santos, localizada no povoado Arari, ateando fogo nas dependências físicas da secretaria da escola. Além de destruírem todos os computadores e materiais, os vândalos também roubaram pertences e a merenda dos alunos.