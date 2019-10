FÁBIO HENRIQUE QUER QUE BANCADA PRESSIONE PELA DUPLICAÇÃO DA BR 101

04/10/19 - 13:04:13

A informação de que não há orçamento para a continuidade da duplicação da BR 101 em 2020, fez com que o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) voltasse a falar sobre esse tema na Câmara Federal, na tarde dessa quinta (03), e pedisse que a bancada sergipana se una para pressionar o Governo Federal. Há mais de 25 anos que essas obras se arrastam, nos apenas 215 km da BR 101 que corta Sergipe.

“Trago uma preocupação do meu estado de Sergipe, assunto que já tratei nessa casa. Nós temos uma obra, pasmem, iniciada no governo de Fernando Henrique Cardoso, já se passaram diversos governos e nenhum deles teve a preocupação e respeito com o povo do meu estado”, discursou Fábio Henrique.

De acordo com a informação do líder do Governo na Assembléia Legislativa de Sergipe, deputado Zezinho Sobral, a informação do DNIT é que não há dinheiro para essa obra no orçamento do ano ano que vem. “Na visita que fiz ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, foi dito que seriam necessários R$ 100 milhões para concluir apenas o trecho mais grave”, destacou o deputado sergipano.

O trecho destacado por Fábio Henrique é o que fica entre os municípios de Laranjeiras até Propriá, na divisa com o estado de Alagoas, às margens do Rio São Francisco. “Esse é um trecho criminoso, onde várias famílias já foram vítimas de acidentes provocados pelo Governo, pelo DNIT. Não duplicam, tem buraco, não tem sinalização, enfim, é um crime o que estão fazendo com o nosso estado”, denunciou.

Fábio enfatizou que o governo do presidente Bolsonaro teria tudo para mostrar que nesse aspecto era diferente dos governos anteriores, que iria respeitar o estado de Sergipe. “Lamentavelmente, o que estamos vendo é o mesmo descaso, porque no orçamento há recursos para outros estados do Nordeste e não há para o estado de Sergipe. Faço um apelo a bancada sergipana, para pressionarmos”, finalizou o deputado Fábio Henrique.

Por Henrique Matos

