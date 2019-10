Fábio Reis e a gestão de Lagarto

04/10/19 - 00:01:50

Diógenes Brayner – [email protected]

O deputado federal Fábio Reis (MDB), em conversa quarta-feira com o jornalista Jozailto Lima, disse que “não vê futuro para Lagarto com a presente gestão” e “muito menos com ela se tornando definitiva” a partir de um eventual afastamento sumário do prefeito Valmir Monteiro (PSC) para que o grupo do deputado Gustinho Ribeiro tome conta da cidade sem limites.

A matéria, publicada ontem na coluna Aparte, no site http://jlpolitica.com.br, de autoria de Jozailto Lima, lembra que, com o afastamento de Valmir Monteiro, a cidade está sendo administrada pela vice-prefeita Hilda Ribeiro, esposa de Gustinho, mas o deputado federal Fábio Reis diz que tem “100% de certeza de que Lagarto não está em boas mãos hoje em dia”.

Aliás, Fábio Reis trata a atual gestão de Lagarto deixando de lado Hilda Ribeiro, que, segundo ele, pouco manda. “Até porque, a gestão de Áurea Ribeiro e de Gustinho Ribeiro tem sido condenada pela própria população. Eu estou apenas reproduzindo o que tenho ouvido das pessoas de Lagarto”, diz ele. A Áurea Ribeiro aí em questão é a mãe de Gustinho, esposa do conselheiro do TCE, Luis Augusto (Pupinha) Ribeiro.

“Eu até nem gosto de estar falando de adversários. Eu prefiro ficar ouvindo de longe o que as pessoas têm a dizer deles. E a realidade que as pessoas passam é a de descaso e de despreparo totais para com a gestão. Falta conhecimento e tem excesso de vaidade dos que mandam, que são Gustinho Ribeiro e Áurea Ribeiro, a mãe dele. Além de dois secretários municipais, o de Finanças, Raoni Lemos, e o de Planejamento, Adriel Alcântara”, disse o deputado do MDB.

(A Coluna Aparte apurou com uma fonte de Lagarto que, da parte de Adriel Alcântara tem uma tábua de inscrição mandando dificultar e obstruir tudo de bom que Fábio Reis possa trazer para o município de Lagarto).

Mas, para Fábio Reis, a maior carga negativa dos problemas de Lagarto recai mesmo sobre a ação e o modo de ser do deputado federal Gustinho Ribeiro. “Pergunte ao povo de Lagarto sobre a vaidade pessoal de Gustinho. Creio que o povo lagartense vai reconhecer isso em toda a história de vida dele. O que todos nós sabemos em Lagarto é que a família toda está empregada na Prefeitura, tanto os parentes dele, os Ribeiro, quanto os da família da esposa, a Hilda”, diz o deputado.

Já a coluna Plenário consultou pessoas da cidade de Lagarto, inclusive que são aliadas do deputado federal Gustinho Ribeiro, além de três vereadores e um político no momento sem mandato, que revelaram uma outra unanimidade na cidade: a de “pena (dó) da prefeita em exercício, porque imaginam que ela terá vários problemas jurídicos mais adiante, em razão da absoluta irresponsabilidade com as contas públicas”.

Um vereador chegou a dizer que estão usando a “inexperiência de Hilda Ribeiro, que vai responder por irregularidades que não praticou durante o período à frente da cidade de Lagarto”. E concluiu: “tenho pena de Hilda e do CPF dela…”

Eliane e manifestação

O Síntese fez duas manifestações contra o Governo Belivaldo, abordando a questão salarial. Uma na Secretaria da Educação, quarta-feira, e outra ontem em frente ao Palácio dos Despachos.

*** A vice-governadora Eliane Aquino (PT) ia chegando no momento, desceu do carro e foi cumprimentar os manifestantes. Provocou comentários,

Por medo de avião

A Gol terá mais cinco vôos por semana de Aracaju a Guarulhos (SP), em razão da redução da base de calculo de incidência do ICMS sobre o querosene da aviação.

*** Belivaldo comemorou e disse que “com a chegada de mais vôos em Sergipe, eu até perdi o medo de avião”.

*** Aliás, é verdade: apesar de viajar sempre, Belivaldo tem medo de avião.

Mourão em Sergipe

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, chega hoje pela manhã a Aracaju e será recebido pelo governador Belivaldo Chagas.

*** Mourão e Belivaldo vão a São Cristóvão visitar a cidade e lá será posta uma placa com o nome dele.

*** Em seguida vão almoçar e à tarde Mourão recebe o título de cidadão sergipano na Assembleia.

***Mourão também participa de evento empresarial em Sergipe, com a presença dos senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (Cidadania).

Intimação do PSC

Amanhã o oficial de justiça entregará ao presidente regional do PSC, André Moura, a intimação para que o partido responda alegações feitas pelo deputado Gilmar Carvalho para deixar o partido.

*** Atual chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, André Moura chega a Aracaju hoje à noite e estará na sede do PSC na manhã de sábado.

Alegações frágeis

Membros do diretório municipal do PSC acham que as alegações de Gilmar Carvalho são “muito frágeis”, principalmente a de que foi maltratado. Alguns admitem que ele não sai.

*** Uma das alegações mais fortes utilizadas no processo que pede desfiliação, é a de que o presidente municipal Clóvis Silveira teria dito que se Gilmar fosse candidato deixaria o partido.

Está em silêncio

Até o momento o PSC ainda não se manifestou sobre sucessão municipal e vai esperar pela decisão da Justiça em relação a Gilmar, que não deseja mais ser candidato a prefeito pela sigla.

*** Atentem: ninguém duvide se o PSC apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira.

Voltada à direita

Por suas posições liberais, voltadas bem para a direita, o senador Alessandro Vieira não tem a simpatia dos trabalhadores e de pessoas que criticam Bolsonaro.

*** Esse pensamento político do senador pode prejudicá-lo nas próximas eleições. O eleitor pode até estar atento ao pensamento de esquerda, mas desaprova a direita radical e interesseira.

Salvação eleitoral

Um político experiente disse ontem que o senador Alessandro Vieira está cobrando muito a CPI da Toga. Considera até que isso o tornou conhecido da mídia.

*** – Percebe-se que ele “busca essa CPI como se fosse a sua salvação eleitoral”, disse.

*** E acrescentou: “não dá para ver nenhum interesse dele para ajudar Sergipe”.

Convenção nacional

O deputado federal Fábio Reis, presidente regional do MDB em Sergipe, fica em Brasília neste final de semana para participar da convenção nacional do partido amanhã.

*** Fábio Reis é titular do Diretório Nacional e seu irmão, Sérgio Reis, é titular do Conselho Nacional do MDB.

Presença de Jackson

O ex-governador Jackson Barreto ainda não havia confirmado presença na Convenção. Não teria gostado de passar a ser suplente da Executiva Nacional do MDB.

*** Fábio Reis brincou e disse que “se Jackson não for eu o representarei”.

Convencer Garibaldi

Fábio Reis disse ainda que vai lutar, até o último segundo, pela permanência do deputado Garibaldi Mendonça no MDB. “Interessa ao partido mantê-lo em seus quadros”, disse.

*** Sobre Zezinho Guimarães, Fábio diz que pode expulsá-lo do partido no momento que ele quiser, sem nenhum problema.

*** Dois deputados já teriam confirmado filiação ao MDB e outros dois estão a caminho do partido.

Mulheres laranjas

Na próxima semana terá mais ação nas investigações sobre pagamento de recurso do Fundo Eleitoral a uma candidata laranja. Elas correm a todo o vapor na Polícia Federal.

*** É fake a informação que um celular tenha sido apreendido e, ouvido pela PF, tenha revelado nomes. Tudo corre em segredo de justiça…

Posição do PR

O presidente do PR em Sergipe, empresário Edvan Amorim, está em Brasília. Disse ontem que o partido vai trabalhar em 2022 para eleger deputado federal. “É isso que a direção nacional quer”.

*** A disputa para prefeito e vereador ficará a critério dos diretórios municipais.

Um bom bate papo

Milton a prefeito – Pela movimentação, o empresário Milton Andrade (Novo) é o candidato do grupo que decanta uma nova política, a prefeito de Aracaju.

De direita – Homem de direita declarada, sem qualquer subterfúgio sobre posição ideológica, Milton prepara projeto para Aracaju e para Sergipe.

Filia-se ao DEM – Breno Silveira deixou o PCdoB e vai filiar-se ao DEM. Terá uma conversa com José Carlos Machado na próxima semana.

É candidato – O ex-senador Almeida Lima (PV) está conversando com lideranças de Aracaju e mantém sua candidatura à sucessão de Edvaldo Nogueira.

Tratar de hospital – Vereadores da cidade de Laranjeiras se reuniram com o MPE para tratar de problemas do hospital público da cidade.

Prepara eleitorado – O deputado Capitão Samuel está iniciando seu trabalho junto ao eleitorado de São Cristóvão para disputar a Prefeitura daquela cidade.

Em silêncio – As especulações sobre candidatura própria do PT à Prefeitura de Aracaju foram reduzidas. Márcio Macedo está em silêncio.

Senadores se queixam – Líder do PSL no Senado admite queixas dos senadores ao tratamento que o Governo Federal tem dado a eles na tramitação da Previdência.

Está de olho – O senador Eduardo Amorim (PSDB) se mantém quieto e não fala em política, mas está de olho na Prefeitura de Itabaiana.