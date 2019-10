Feira internacional ‘Nações & Artes’ chega a Aracaju no próximo dia 21

04/10/19 - 05:41:35

Evento acontece até 21 de outubro no Shopping Jardins

Um festival de cores, sabores e preciosidades provenientes de diferentes países acaba de aterrissar na capital sergipana. Até o dia 21 de outubro, o Shopping Jardins acolhe o ‘Espaço Internacional de Artesanato e Decoração – Nações & Artes’ e brinda o público com produtos que refletem a pluralidade cultural dos continentes africano, americano, asiático e europeu. A feira acontece na Praça de Eventos 1, funcionando de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. O acesso é gratuito.

Em um agradável passeio pelo ‘Nações & Artes’, o público encontra capas para almofadas produzidas no Marrocos; flores decorativas de madeira fabricadas no Chile; vestidos, batas e demais peças do vestuário indiano; máscaras africanas em madeira, bijouterias com miçangas, acessórios em couro e semijoias com pedras naturais do Senegal, Turquia e Índia.

O evento oferece também um delicioso tour pela culinária com influências síria e italiana. Dentre os destaques, estão os doces em barra de leite, capuccino, maracujá, leite em pó com goiabada, leite em pó com creme de avelã, banana e abóbora com coco zero açúcar, além de vinhos, suco de uva, queijos e salames.

