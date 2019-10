Futuro indefinido

04/10/19 - 08:07:30

A classe política não passa um dia sem falar nas eleições de 2020, embora todos saibam que daqui pra lá muitas águas passarão por debaixo da ponte. É impossível dizer hoje quem estará com quem nos palanques do próximo ano, principalmente porque os pré-candidatos têm até abril vindouro para trocar de partidos. Portanto, nada que se diga ou escreva agora terá valor daqui a pouco, até porque muitos dos que prometem disputar a prefeitura ou uma cadeira de vereador não passam de balões de ensaio. Outros políticos mais comedidos preferem agir em silêncio, costurando alianças que só serão reveladas quando as eleições estiverem mais próximas. Diante deste quadro de indecisões, quem apostar em pesquisas de intenção de votos e avaliações sobre o pleito municipal de 2020 poderá dar com os burros n’água. Vixe!

Livre e leve

E quem está de sorrido aberto é Angélica Guimarães, conselheira do Tribunal de Contas de Sergipe. Tudo porque a Justiça acaba de absolvê-la do rumoroso processo das subvenções da Assembleia. Quando presidia o Legislativo sergipano, Angélica e outros 15 deputados foram acusados de usarem indevidamente as chamadas verbas de subvenção. Por conta disso, os ex-deputados Augusto Bezerra (PHS) e Paulinho da Varzinha (PTdoB) estão cumprindo prisão domiciliar. Crendeuspai!

Entre nós

Conceituado articulista de o Globo, o jornalista Ancelmo Gois estará em Aracaju no próximo dia 12. Vem participar de um bate papo agendado para o salão paroquial da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Logo após a conversa com Ancelmo, os católicos participarão de um jantar dançante. O evento marca o aniversário de 10 anos da Rádio Jubileu FM, mantida pela igreja do simpático bairro Grageru. Prestigie!

Mourão medalhado

E o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), tem agenda cheia, hoje, em Sergipe. Pela manhã, participa de um debate com empresários, visita o Museu Histórico de Sergipe, em São Cristóvão, e concede entrevista coletiva. À tarde, será bajulado pelos deputados com a medalha do mérito parlamentar, em sessão solene marcada para o plenário da Assembleia Legislativa. Então, tá!

Apaga velinhas

O ponto alto das comemorações dos 30 anos da Constituição de Sergipe será o simpósio sobre o exercício consciente da cidadania. Marcado para o Tribunal de Justiça, centro de Aracaju, este evento vai acontecer de terça a quinta-feira da próxima semana. Segunda que vem, a Assembleia fará uma sessão especial para homenagear os deputados estaduais constituintes, a exemplo do saudoso ex-governador Marcelo Déda (PT). Nestas três décadas, a Constituição sergipana recebeu 48 emendas. Aff Maria!

Lesma lerda

Sergipe segue na mesma crise financeira que encerrou 2018. De acordo com o governo estadual, os principais fatores da desestabilização econômica do executivo são o déficit crescente das contas previdenciárias e o crescimento vegetativo da folha de pessoal. Diante do quadro pintado, fica claro que o coitado do servidor não terá reajuste salarial tão cedo. Ou seja, enquanto o estado permanecer na lesma lerda, o funcionalismo vai continuar na pindaíba de sempre. Desconjuro!

Papanicolau

Pesquisa mostra que 66% das mulheres não acham que existe relação entre a infecção pelo vírus HPV (papilomavírus humano) e o câncer do colo do útero. A infecção por esse vírus aumenta em até 100 vezes o risco de a mulher desenvolver esse tipo de câncer. Segundo o estudo, 18% das mulheres nunca fizeram o exame papanicolau, principal forma de detectar as lesões que podem levar ao câncer do colo do útero. Danôsse!

Pires nas mãos

Prefeitos e vereadores sergipanos estão indo à Brasília em romaria. De pires nas mãos, imploram aos deputados e senadores que contemplem seus municípios com emendas do Orçamento da União. De olho no apoio político futuro, os congressistas prometem atender todos os pedidos. Mesmo retornando de mãos vazias, os prefeitos, principalmente os candidatos à reeleição, torcem que o dinheiro das emendas chegue antes da campanha eleitoral do próximo ano. Marminino!

Boca de siri

A Petrobras faz boca de siri quando o assunto é o visível desaquecimento de suas atividades em Sergipe. Caladinha, a estatal segue desmontando o circo por aqui. Já fechou a Fabrica de Fertilizantes Nitrogenados, em Laranjeiras, promete lacrar sua sede administrativa, em Aracaju e estuda torrar nos cobres poços maduros e outras cositas más. Apesar do visível prejuízo à economia, a classe política sergipana tem se preocupado muito pouco com o silencioso e estranho “enxugamento” da petrolífera. Homem, vôte!

Vovô biquíni

Criado em 1947, o biquíni, traje de banho que revolucionou moda e transformou o comportamento da mulher, está completando 72 anos sem perder a elegância. Segundo a consultora de moda Lilian Pacce, a força de uma peça de roupa tão pequena está diretamente ligada ao empoderamento feminino e vai muito além da praia em si. Como bem canta a afinadíssima banda Blitz, “era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria…”. Ai, meu Deus!

Recorte de jornal

Publicado no jornal A Estância, em 31 de dezembro de 1950.