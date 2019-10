Getam do 3º BPM realiza campanha de arrecadação de brinquedos em Itabaiana

04/10/19 - 12:36:48

Os policiais militares do GETAM do 3º Batalhão estão realizando uma campanha de arrecadação de brinquedos intitulada “CRIANÇA MAIS FELIZ”, em comemoração ao dia das crianças, cujos brinquedos arrecadados serão doados a crianças carentes de Itabaiana, no dia 13 de outubro.

Quem desejar fazer parte desta campanha, é só deixar sua doação na sede do GETAM do 3º Batalhão, situada na Avenida Dr. Luís Magalhães, em Itabaiana, ou entrar em contato através dos telefones (79) 98880-2999 ou 99961-4540.

Desde já os policiais militares do GETAM/3º BPM agradecem a todos que puderem colaborar e que Deus abençoe a todos.

Vamos ajudar a colocar um sorriso no rosto de uma criança carente.

Matéria do blog Espaço Militar