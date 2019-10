ILBJ ABRE AS INSCRIÇÕES PARA O PROJETO “CONECTANDO COM A VIDA” 2020

04/10/19 - 16:58:41

As inscrições para o projeto “Conectando com a Vida” do Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ), responsabilidade social da Construtora Celi, teve início 01 de outubro e segue até 01 de novembro de 2019. O projeto é direcionado a adolescentes e jovens de rede pública de ensino, com idade entre 14 e 24 anos, cursando a partir do 6º ano do ensino fundamental. Os interessados podem ter concluído o ensino médio, mas não deve ter vínculo com o ensino superior, nem ensino técnico.

A jovem do Conectando com a Vida 2019, Nathalia Victoria, resolveu fazer parte do ILBJ através da indicação de seus colegas de escola. “Resolvi fazer parte do ILBJ, pois sempre ouvia meus amigos da escola falares que os professores e toda a equipe era maravilhosa. Estar aqui ajudou muito na construção de um pensamento mais ético e cidadão, pois no ILBJ aprendemos muito além do que somente os assuntos trabalhados no módulos. Aqui pude abrir os olhos para as várias possibilidades que o futuro tem para me proporcionar e também a correr atrás dos meus sonhos. A disciplina que é aplicada aqui nos prepara para qualquer ambiente no mundo do trabalho”, disse.

“O projeto institucional do ILBJ tem como princípios pedagógicos os quatro pilares para educação do século XXI: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver. Trata-se de posicionamentos valorativos que permeiam todos os projetos e respectivas ações que visam proporcionar o desenvolvimento intelectual tendo em vista a formação para a cidadania e para o mundo do trabalho”, ressalta a gerente e coordenadora pedagógica do ILBJ, Valéria Freire.

O ‘Conectando com a Vida’ consiste na oferta de quatro módulos – Português, Matemática, Informática e Cidadania & Trabalho – com uma duração de 10 meses e carga horária de 360 horas, mais palestras de temas variados. Os adolescente e jovens do Conectando com a Vida também podem participar das oficinas de Inglês, Teatro, Desenho, Libras, Coaching de trabalho, Comunicação e Mídia, e Linguagem de Programação e Aplicativos Web.

Mudança

O Horário de atendimento dos candidatos sofreu uma alteração, a partir de 2019 os jovens interessados em realizar a inscrição devem comparecer Av. Barão de Maruim, 442, de segunda a quinta é de 8h00 às 11h00, de 14h00 às 17h00 e de 18h30 às 21h00, na sexta é de 8h00 às 11h00, de 14h00 às 17h00. Para efetivar a inscrição o adolescente deve apresentar uma foto 3X4 com data e atual; declaração escolar (original) ou histórico de conclusão (cópia); RG e CPF (original e cópias); cópia de comprovante de residência (conta de água ou de energia); e número de telefone para contato.

Parcerias

Com o objetivo de proporcionar o acesso à uma formação cidadã e de qualidade também para os adolescentes e jovens do interior do estado, o Instituto Luciano Barreto Júnior tem firmado parcerias com algumas prefeituras do interior. As cidades de Estância, São Cristóvão, Itaporanga, Areia Branca e Riachuelo são as que fecharam parceria para terem seus jovens estudando em 2020.

A parceria consiste em o município assegurar o transporte para os adolescentes e jovens durante os 10 meses do Conectando com a Vida e em contrapartida o ILBJ disponibiliza as vagas e se compromete em promover todo o processo de seleção e confirmação de matrícula de acordo com a necessidade do município.

Da assessoria