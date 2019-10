Já em Sergipe, vice-presidente Mourão visita conjunto arquitetônico de São Cristóvão

A aeronave da Força Aérea Brasileira trazendo o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, pousou no aeroporto de Aracaju por volta das 09:30h desta sexta-feira (04), onde ele ficará até o final da tarde em Sergipe.

Por volta das 10:30h, o vice presidente seguiu para o município de São Cristóvão, e lá, ao lado do governador Belivaldo Chagas, presidente da Alese, Luciano Bispo e do deputado Samuel Barreto e do prefeito Marcos Santana, visitou o conjunto arquitetônico do município.

Após a visita, o vice-presidente retornou para Aracaju, onde participará do evento promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais de Sergipe (Lide) no Hotel Radisson, na Orla de Atalaia.

À tarde, Hamilton Martins Mourão, receberá a maior honraria da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a Medalha da Ordem de Mérito Parlamentar. O autor da propositura da entrega da medalha ao vice-presidente do Brasil foi deputado estadual capitão Samuel Barreto (PSC).

Foto assessoria do deputado Samuel Barreto